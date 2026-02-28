Ogrē sper pirmo soli koprades kvartāla virzienā
Ogrē Vidzemes inovāciju nedēļā notikušajā koprades darbnīcā “Nākamais līmenis” jaunieši un uzņēmēji, izmantojot dizaina domāšanu, aizsāka koprades kvartāla idejas virzību kā atvērtu, daudzfunkcionālu inovāciju un sadarbības centru. Iniciatīva stiprinās lokālpatriotismu, veicinās jaunuzņēmumu rašanos un jauniešu iesaisti vietējā ekonomikā.
Kā informē Ogres novada pašvaldībā, darbnīcā satikās jaunieši no vairākām skolām un novada uzņēmēji, lai kopīgi radītu platformu ideju apmaiņai, stiprinātu lokālpatriotismu un veicinātu Ogres ekonomisko un inovāciju attīstību. Darbnīcā dalībnieki strādāja pēc dizaina domāšanas principiem – sākot ar problēmu izpratni un beidzot ar reālu prototipu radīšanu.
Tuvākajos gados koprades kvartāls var izaugt par atvērtu, daudzfunkcionālu telpu, kur satiekas uzņēmēji, jaunieši, radošie prāti, pašvaldība, iedzīvotāji – sadarbojas, rada, testē, ievieš ieceres. Nevis parasti biroji, bet dzīvīgs inovāciju un sadarbības ekosistēmas centrs, kur top koprade: ideju apmaiņa, prototipu izstrāde, mentorings, kopdarbnīcas, biznesa attīstība.
Pasākumu atklāja Ogres novada domes priekšsēdētājs Andris Krauja. Viņš īpaši uzsvēra sadarbību starp paaudzēm: jaunieši ar enerģiju un uzņēmēji ar pieredzi var viens otram dot to, kas pietrūkst, un iegūt abi. "Mēs redzam, kā uzņēmēji ar pieredzi un jaunieši ar enerģiju var sadarboties. Tas ir stāsts par to, kā izaug jaunais darba spēks un kā jaunieši iedomājas savu potenciālo darba vidi. Jaunieši iegūst pieredzi, uzņēmēji – svaigas idejas. Ceru, ka šī darbnīca palīdzēs rast sadarbību un radīt jaunu vidi jauniešu un uzņēmēju mijiedarbībai.”
Izglītības, sporta un uzņēmējdarbības veicināšanas komitejas priekšsēdētājs Gints Sīviņš īpaši uzsvēra lokālpatriotisma nozīmību novada attīstībā: "Ogres novadā ir daudz uzņēmēju, kuri ar savu darbu ikdienā stiprina vietējo kopienu un tās nākotni. Lokālpatriotisms nozīmē apzinātu izvēli ieguldīt savā novadā – radīt darba vietas, atbalstīt iniciatīvas un veidot vidi, kurā jaunieši redz savu nākotni. Koprades kvartāls ir iespēja šo piederības sajūtu pārvērst konkrētā attīstības telpā, kas kalpo visai kopienai un stiprina Ogres novada lomu Latvijas mērogā.”
Pasākuma laikā dalībnieki strādāja pēc dizaina domāšanas principiem: noteica problēmas, radīja idejas, izveidoja prototipus un tos pārbaudīja, lai izstrādātu koprades kvartāla koncepcijas. Tas parādīja, ka koprade nav tikai ideju apmaiņa, bet arī veids, kā veicināt ekonomiku, radot jaunus uzņēmumus un iesaistot jauniešus vietējā saimniecībā. Sēžot pie viena galda, izdevās mazināt stereotipus un veidot dialogu, kas ir pamats ilgtspējīgai sadarbībai.
Darbnīcā piedalījās jaunieši no vairākām skolām: Ogres Valsts ģimnāzijas, Ogres Valsts tehnikuma, Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolas, Ikšķiles, Madlienas, Ogresgala, Ķeguma un Ogres Kalna pamatskolām, kā arī Rīgas Valsts 1. ģimnāzijas. Uzņēmējus pārstāvēja “Fazer Latvija”, “Mad Aiss”, “Digital Web”, “Vīna ceļš”, “Baltic Restaurant”, “Daces Ločmeles zobārstniecības privātprakse”, “Domini Este” un citi. Kopumā piedalījās vairāk nekā 50 cilvēku, kuri strādāja grupās, lai izstrādātu idejas koprades kvartālam Ogrē. Pasākumu vadīja Vidzemes Atvērto inovāciju centra vadītāja Santa Vītola.