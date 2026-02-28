"Latvijas valsts ceļi" izplata brīdinājumu autovadītājiem Talsu novadā
Turpmākajās nedēļās visā valsts teritorijā prognozē atkusni, gaidāmi arī nokrišņi lietus un slapja sniega veidā. Šādos laikapstākļos grants autoceļu segums kļūs slidens, bet uzturēšanas darbi uz tā būs maz efektīvi vai neefektīvi.
Grants autoceļi ziemā tiek uzturēti ar piebraukta sniega kārtu, šogad daudzviet tā ir izveidojusies diezgan bieza. Sniegam kūstot, uz grants autoceļiem veidosies ledus, ko nosegs ūdens kārta no kūstoša sniega. Piebrauktā sniega slīdamību mazina ar rievošanu, vai, kaisot smilti. Atkusnī šie darbi ir neefektīvi, jo rievas izkūst, bet smilti noskalo ūdens.
Autovadītājiem jārēķinās, ka braukšanas apstākļi uz grants autoceļiem nākamajās dienās un nedēļās var būt īpaši apgrūtināti, ceļam jāplāno papildu laiks, kā arī jāpārbauda autotransporta aprīkojums, lai tas būtu piemērots braukšanai šādos apstākļos.
Valsts autoceļu tīklā ir 10 000 kilometru autoceļu ar grants segumu.
Savukārt uz autoceļiem ar novecojušu asfalta segumu atkusnī var pastiprināti veidoties bedres. Ziemā avārijas bedres lāpa ar aukstā asfalta tehnoloģijā. Savukārt, iestājoties piemērotiem laikapstākļiem, kad segums apžūst un gaisa temperatūra paaugstinās, uzturētāji veiks visu bedru remontdarbus masveidā un ar karsto asfaltu.
Gandrīz visi valsts galvenie autoceļi ir labā stāvoklī, pateicoties ieguldījumiem, kas tajos ir veikti pēdējo desmit gadu laikā, kā arī periodiski veiktajiem atjaunošanas darbiem. Lielākais bedru veidošanas risks atkusnī ir uz reģionālās un vietējās nozīmes autoceļiem, ievērojama daļa no kuriem ir sliktā tehniskā stāvoklī.
Sekot līdzi valsts autoceļu stāvoklim iespējams kartē VSIA "Latvijas valsts ceļi" (LVC) mājaslapā. Valsts autoceļu uzturēšana notiek atbilstoši Ministru kabineta (MK) noteikumiem par valsts un pašvaldību autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām un to izpildes kontroli.