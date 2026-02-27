"Šis gan būtu jāglābj..." sociālajos tīklos uzvirmo diskusijas par Ventspilī atrasto ronēnu. VIDEO
Pēc tam, kad ventspilniece Anita sociālajos tīklos dalījās ar video, kurā iemūžināts šosezon pirmais Latvijā novērotais ronēns, vairāki iedzīvotāji izteica bažas par dzīvnieciņa veselības stāvokli.
Jau ziņots, ka piektdien, 27. februārī, Ventspilī, Ostas ielas promenādes apkārtnē manīts pirmais roņu mazulis. Mazuli pirmā novēroja ventspilniece Anita Apsīte, kas sociālajos tīklos dalījās ar mīlīgu video. Tomēr pēc viņas publikācijas vairāki iedzīvotāji izteica raizes par ronēna veselības stāvokli. "Tāds pavājš izskatās," norāda Sandris. "Šis nu gan būtu jāglābj..." piebilst Inese. Bet Agne vaicā, kur ir ronēna mamma.
Anita vietnē "Facebook" iedzīvotājiem atbildējusi, ka viņa pastaigas laikā ronēna mammu neredzēja, bet neizslēdza iespēju, ka tā peldējusies Ventā. Tāpat aculieciniece atklāj, ka pats ronēns izskatījās enerģisks, un ilgāku laiku peldējās upē, līdz iznāca no ūdens un omulīgi vārtījās sniegā. Tikmēr Dabas aizsardzības pārvalde (DAP) ziņo, ka ronēnu jau operatīvi ir apsekojusi Ventspils Komunālā pārvalde.
DAP atgādina, ka roņu iznākšana krastā šajā laikā ir dabisks process, nevis sauciens pēc palīdzības, un roņi krastā iznāk, lai atpūstos. Turklāt lielākajā daļā gadījumu cilvēku palīdzība tiem nav nepieciešama – tie iznākuši sildīties, atpūsties un uzkrāt spēkus, tādēļ iedzīvotāji aicināti roņiem netuvoties un sargāt no suņu uzbrukumiem. Īpaši neaizsargāti esot ronēni, kas pāragri atdalījušies no mātes, jo nav paspējuši uzņemt pietiekamu taukaudu slāni izdzīvošanai aukstā ūdenī. "Redzot pludmalē mazuli ar pūkas atliekām, ir kategoriski aizliegts to dzīt atpakaļ jūrā vai aiztikt, jo krastā dzīvnieks atgūst dzīvībai svarīgu enerģiju," uzsver DAP.
"Bargās ziemās, kad jūrā veidojas plaši ledus lauki, roņu mazuļi parasti paliek uz tiem vai pie Igaunijas salām. Turpretim gados, kad ledus sega ir nepastāvīga vai tās nav, vējš un straumes ronēnus kopā ar ledus gabaliem biežāk izdzen krastā. Ja šopavasar ilgu laiku saglabāsies stabila ledus sega, Pārvalde prognozē, ka Rīgas jūras līča piekrastē mazuļu varētu būt mazāk, savukārt lielāka to koncentrācija gaidāma tieši Kurzemes krastos, kur tie nokļūst no Igaunijas rietumu salām un ledus laukiem."
Tāpat DAP aicina ievērot trīs zelta likumus, saskaroties ar ronēniem:
- Netuvojies. Netaisi selfijus un nedzen viņu ūdenī – tas dzīvniekam sagādā milzīgu stresu;
- Turi suni pavadā. Sargā gan savu mīluli, gan ronēnu;
- Ziņo tikai tad, ja ronēns ir novārdzis vai savainots. Pašrocīgi ronēnam nepalīdzi!
DAP speciālistu tālruņi, kas var palīdzēt nelaimē nonākušiem ronēniem ir sekojoši. Kurzeme un Pierīga: +371 26424972. Vidzeme: +371 26329412. DAP norāda, ka sadarbībā ar piekrastes pašvaldībām speciālisti pēc ziņojuma saņemšanas izvērtē situāciju un nepieciešamības gadījumā nogādā roņus uz Rīgas Zooloģisko dārzu, kur tie var atveseļoties. Vairāk par to, kā rīkoties, pamanot jūrā ronēnus, vari lasīt šeit.