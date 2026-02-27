Ļubkas ģimene iesniedz apelācijas sūdzību par Haitam piespriesto cietumsodu
Noslepkavotā uzņēmēja un politiķa Andra Ļubkas bērni un sieva šodien iesniedza apelācijas sūdzību daļā par Igoram Haitam piespriesto 18 gadu cietumsodu, informēja cietušo pārstāve Viktorija Jarkina-Toča.
Cietušie uzskata, ka tiesas spriedums ir likumīgs un pamatots, tomēr piespriestais sods ir pārlieku mīksts un neveicina ne Haita, ne citu personu izpratni par pienākumu ievērot likumus un atturēties no slepkavības izdarīšanas.
Pēc advokātes vārdiem, cietušo ieskatā, Haita rīcībā nav konstatējams atbildību mīkstinošs apstāklis - viņa atvainošanās vai nožēla, jo to nevar izteikt formāli, turklāt viņš nav vaļsirdīgi un pilnībā atzinis savu vainu.
Cietušie arī uzskata, ka lietā ir konstatējami pastiprinoši apstākļi - nepatiesu liecību sniegšana, šaujamieroča izmantošana sabiedriskā vietā un tas, ka slepkavība faktiski notika nepilngadīga bērna klātbūtnē.
Tiesa lēma piedzīt no apsūdzētā valsts labā 3100 eiro saistībā ar Tiesu administrācijas izmaksāto valsts kompensāciju cietušajiem.
Tāpat lemts apmierināt cietušo kompensācijas pieteikumu un piedzīt morālo kaitējumu 100 000 eiro apmērā un mantiskos zaudējumus 4953 eiro apmērā saistībā ar juridiskās palīdzības sniegšanu.
Lietā apsūdzēts 1975. gadā dzimušais Haits, kuram tiek inkriminēta slepkavība pastiprinošos apstākļos un šaujamieroča iegāde, glabāšana, nēsāšana, pārvadāšana vai realizēšana bez attiecīgas atļaujas.
Maksimālais sods par slepkavību pastiprinošos apstākļos ir mūža ieslodzījums.
Savukārt 1991. gadā dzimušo Konstantīnu Belokurovu, kurš Haitu aizveda no notikuma vietas, apsūdz par līdzdalību slepkavībā pastiprinošos apstākļos, kā arī par somas nozagšanu no Ļubkas automašīnas. Viņa lieta izdalīta citā kriminālprocesā, un tiesas process turpinās.
Jau ziņots, ka Ļubka noslepkavots 2023. gada 17. novembrī pie tirdzniecības centra Rēzeknē ar vairākiem šāvieniem. Aizdomās par slepkavības pastrādāšanu dažas stundas pēc tās aizturēts 1975. gadā dzimušais Haits.
Apsūdzības ieskatā nozieguma iemesls bija vārdisks konflikts par sadzīvisku situāciju, kurš tajā pašā dienā izcēlās starp Ļubku un Haita dzīvesbiedri kāda cita veikala stāvlaukumā.
Šāvējs pēc slepkavības pameta notikuma vietu ar automašīnu "Volkswagen Touareg", kurai pie stūres sēdēja Belokurovs. Pēc policijas sniegtās informācijas, aptuveni pusotras stundas laikā tika noskaidrots un aizturēts meklētās automašīnas vadītājs, kurš savukārt apgalvo, ka policijā esot pieteicies pats, līdzko uzzinājis par meklēšanu.
Noskaidrojot notikušā apstākļus, iegūta informācija, ka šāvējs bija 1975. gadā dzimušais Haits, kurš izkāpis no automašīnas Rēzeknes novada Vērēmu pagastā.
Slepkavības ierocis netika atrasts.