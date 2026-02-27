Ukrainas pilsoņa Komarova nolaupīšana Bali: atrastas cilvēka mirstīgās atliekas ar tetovējumu (18+)
Indonēzijas policija pieļauj, ka Ukrainas pilsonis un Dnipro iedzīvotājs Igors Komarovs tika nolaupīts Bali, un par viņu tika pieprasīta 10 miljonu dolāru liela izpirkuma maksa.
Par Ēdenes dārzu sauktajā Bali salā pirms vairākām dienām tika nolaupīts Ukrainas pilsonis Igors Komarovs. Policija atradusi sadalītas cilvēka mirstīgās atliekas. Kārtības sargi skaidro upura identitāti, ziņo "Kumparan News".
Saskaņā ar Indonēzijas policijas sniegto informāciju, 26. februārī pludmalē Gianjaras apgabalā, Bali provincē, nejauši tika atrasts sadalīts cilvēka ķermenis (galva un ķermeņa daļas). Vietējās tiesībaizsardzības iestādes pašlaik cenšas identificēt upuri, ievācot DNS paraugus.
Policija ir sazinājusies ar Ukrainas konsulātu, lai iegūtu DNS paraugus no Ukrainas pilsoņa mātes ar iniciāļiem I.K. Bali policijas pārstāvis paziņoja, ka pludmalē atrastā sadalītā ķermeņa identitāte joprojām nav zināma. Saskaņā ar Indonēzijas plašsaziņas līdzekļu sniegto informāciju, uz cilvēka mirstīgajām atliekām ir tetovējums ar pulksteņa ciparnīcu. Arī Ukrainas pilsonim Igoram Komarovam uz ķermeņa bija tetovējumi. Tomēr oficiālas informācijas par upura identitāti pagaidām nav.
Saskaņā ar sākotnējo informāciju, upuris bija miris trīs dienas, kad mirstīgās atliekas tika atrastas. Sadalīšanās dēļ upura dzimumu šajā posmā nav iespējams noteikt. Pirms dažām dienām sociālajos tīklos parādījās ukraiņa Igora Komarova video, kurā viņš apgalvoja, ka ticis nolaupīts. Ukrainis apgalvoja, ka sagūstītāji viņu ir smagi ievainojuši, un lūdza radiniekiem samaksāt par viņu izpirkuma maksu 10 miljonu dolāru vērtībā. Piekautā Komarova video sociālajos tīklos izraisīja plašu rezonansi un ātri ieguva popularitāti.
Jāatzīmē, ka video viņš netika identificēts kā Komarovs, bija tikai iniciāļi I.K. Indonēzijas policija uzsāka izmeklēšanu un veica īpašu operāciju. Piemēram, Bali salā tika pārbaudītas visas automašīnas. Pēc tam plašsaziņas līdzekļos parādījās ziņas, ka Indonēzijas policija ir aizturējusi Komarova nolaupītājus. Starp aizturētajiem bija krievi, armēņi un viens ukrainis. Tomēr oficiāls paziņojums par nolaupītāju arestu netika sniegts.
Saskaņā ar Indonēzijas policijas sniegto informāciju par Komarova pazušanu tika ziņots sestdien, 21. februārī. Policija Gianjaras rajonā, Bali provincē, veica īpašu operāciju, kurā piedalījās 35 cilvēki. Iepriekš tika ziņots, ka līdz ar Komarovu atvaļinājuma laikā Bali tika nolaupīts arī viņa paziņa Jermaks Petrovskis. Saskaņā ar avotiem, Petrovskis drīz vien tika atbrīvots pēc izpirkuma maksas saņemšanas, kamēr Komarovs joprojām tika turēts apcietinājumā un ierakstīja video atzīšanās par shēmām, kas saistītas ar krāpnieciskiem zvanu centriem, ko, iespējams, vadījis viņa tēvs. Vēl kāda versija vēsta, ka Petrovskim no nolaupītājiem izdevies aizbēgt, bet šī informācija nav oficiāli apstiprināta.
Kas zināms par Igoru Komarovu?
Indonēzijas mediji Igoru Komarovu dēvē par kriminālā bosa dēlu. Tiek apgalvots, ka Igors ir Sergeja Komarova, kurš kriminālajās aprindās pazīstams kā "Komars", dēls. Igors ir dzimis 1997. gadā un dzīvo Dnipro. Ukrainas mediji Igoru Komarovu ir saistījuši ar krāpnieciskām zvanu centru darbībām Ukrainā, taču šī informācija nav oficiāli apstiprināta.