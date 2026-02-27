Ministru prezidente Evika Siliņa.
Politika
Šodien 15:41
Valdība ārkārtas sēdē nākamnedēļ uzklausīs Siliņas ziņojumu Saeimai par Ministru kabineta paveikto un iecerēto darbību
Valdība pirmdien, 2. martā, ārkārtas sēdē uzklausīs sagatavoto Ministru prezidentes Evikas Siliņas (JV) ikgadējais ziņojums Saeimai par Ministru kabineta paveikto un iecerēto darbību, liecina sēdes darba kārtība.
Ziņojums ir ierobežotas pieejamības, tādēļ tā saturs nav pieejams.
Sēde pirmdien sāksies plkst. 10.
Nesen apritēja gads, kopš Siliņa ar jauniem darbiem un trīs ministru nomaiņu pieteica savas valdības "restartu".