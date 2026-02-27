Ministrs Abu Meri joprojām nav atteicies no Libānas pilsonības
Krievijas agresijas pret Ukrainu 4. gadadienā Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis dalījās ar ANO Ģenerālās asamblejas balsojumu, kurā 107 valstis atbalstīja rezolūciju ilgstošam mieram Ukrainā. Fotogrāfija ar valstu sadalījumu ir viens no momentiem starptautiskajā politikā, kas ļauj ieraudzīt tos, kuri drosmīgi atbalsta cilvēcību un tos, kuri mēģina nostāvēt kaut kur pa vidu.
Runājot par stāvēšanu “kaut kur pa vidu” – tā nu sanāca, ka šis balsojums atgādināja kādu citu – nepavisam ne starptautiska, bet gan vietēja mēroga politisku apstākli.
Acs, protams, balsojuma tabulā vispirms meklēja Latviju, taču turpat blakus atrodas arī Libāna. Šīm abām valstīm, spriežot pēc tabulas, ir gana atšķirīga nostāja par rezolūciju, kas apsver ilgstošu mieru Krievijas nu jau ceturto gadu plosītajā Ukrainā:
Mums savukārt valdībā ir ministrs, kuram liela daļa publiskā tēla sastāv no fakta, ka viņš ilgus gadus dzīvo Latvijā, runā latviski, ārstē vietējos un citādi produktīvi piedalās valsts sabiedriskajā dzīvē, neskatoties uz to, ka ir dzimis Libānā.
Veselības ministrs Hosams Abu Meri (JV), protams, bija arī piedzimis Libānas pilsonībā, un vēl tālajā 2007. gadā izpelnījās Latvijas pilsonību. Saskaņā ar konkrētā likumprojekta anotāciju – par nopelniem “nevalstiskā sektora attīstībā, starpkultūru dialoga sekmēšanā, sabiedrības integrācijas un pilsoniskās sabiedrības veicināšanā [...]”.
Vērsāmies tādēļ Veselības ministrijā, lai lūgtu ministra birojam izgaismot – vai dzīve Latvijā kopš 1993. gada un Latvijas pilsonības izpelnīšanās ar īpašu likuma un likumdevēju labvēlību ir kaut kurā brīdī tomēr pārliecinājusi Hosamu Abu Meri atteikties no Libānas pilsonības.
Tomēr jautājums vietā, ņemot vērā to, ka ministrs pārstāv gan premjeres Evikas Siliņas, gan ārlietu ministres Baibas Bražes politisko spēku un Libānas nostāja ANO Ģenerālasamblejā nesen paceltajā jautājumā īsti neharmonizē ar Latvijas nostāju.
Izrādās – nav pārliecinājusi. Abu Meri joprojām ir dubultpilsonība, saskaņā ar ministra biroja pausto. Protams, jautājums – vai ministram būtu pēdējais laiks jāizšķiras, kurā valstī, tā teikt, “nostāties ar abām kājām”, neskatoties uz viņa augsto, būtībā vēlētāju uzticēto valsts amatu, ir un paliks personisks jautājums, kuru atbildēt var vienīgi pats ministrs.
Atgādinām, ka Hosams Abu Meri Veselības ministra amatā ir kopš 2023. gada 15. septembra un ir bijis kā 12. tā 14. Saeimas deputāts. Pirms tam – Ropažu novada domes deputāts.