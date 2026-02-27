KP: divi lielākie pārtikas mazumtirdzniecības uzņēmumi, iespējams, nav rīkojušies neatkarīgi un savstarpēji saskaņojuši preču pārdošanas cenas
Konkurences padome (KP) ir konstatējusi aizliegtas vienošanās pazīmes divu lielāko pārtikas mazumtirdzniecības uzņēmumu starpā, ziņo KP.
Institūcijā informē, ka ceturtdien, 26. februārī, pārkāpumu lietas ietvaros KP uz tiesneša lēmuma pamata un ar valsts policijas un citu tiesībaizsardzības iestāžu atbalstu veica Konkurences likumā paredzētās procesuālās darbības pie diviem tirgus dalībniekiem, kas darbojas pārtikas mazumtirdzniecības nozarē.
"KP ir konstatējusi aizliegtas vienošanās sastāva pazīmes divu lielāko pārtikas mazumtirdzniecības uzņēmumu starpā, kas, iespējams, nav rīkojušies neatkarīgi un ir savstarpēji saskaņojuši preču pārdošanas cenas, negatīvi ietekmējot patērētāju intereses un tādējādi varētu būt pārkāpuši līguma par Eiropas Savienības darbību 101. pantā noteikto vienošanās aizliegumu," ziņo KP.
Horizontālas aizliegtas vienošanās jeb karteļi ir viens no smagākajiem konkurences tiesību pārkāpumiem, tādēļ par minētā pārkāpuma izdarīšanu tirgus dalībniekiem var tikt piemērots naudas sods līdz 10% no to pēdējā finanšu gada neto apgrozījuma pasaulē katram.
KP procesuālo darbību mērķis ir pārliecināties par iespējamā pārkāpuma esamību konkrēto tirgus dalībnieku, pret kuriem ir ierosināta izpētes lieta, darbībās, procesuālo darbību laikā iegūstot nepieciešamo informāciju un pierādījumus. KP uzsver, ka pārkāpums var tikt konstatēts tikai KP lietas izpētes procesa beigās, kad ir tikusi apkopota un izvērtēta visa procesuālo darbību laikā un KP papildus iegūtā informācija un tirgus dalībnieki uzklausīti.
KP aicina piegādātājus un ikvienu citu personu ziņot KP, ja to rīcībā ir informācija, kas var būt noderīga lietas izpētē. KP garantē informācijas sniedzēju anonimitāti.
Tāpat KP aicina arī tirgus dalībniekus, kas iesaistījušies iespējamā līguma par Eiropas Savienības darbību noteikumu pārkāpumā, izmantot Iecietības programmas iespējas, un tādējādi pretendēt uz ievērojamu naudas soda samazinājumu.
KP šajā izpētes stadijā nevar sniegt plašāku informāciju par lietas tvērumu, tai skaitā uzņēmumiem, pie kuriem veiktas procesuālās darbības, ņemot vērā, ka tā ir ierobežotas pieejamības informācija un var traucēt efektīvam KP lietas izpētes procesam.