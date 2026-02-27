Rīgas Kongresu namā notiks Nacionālās kino balvas “Lielais Kristaps” apbalvošanas ceremonija
Svētdien, 1. martā, Rīgas Kongresu namā norisināsies prestižās Nacionālās kino balvas “Lielais Kristaps” apbalvošanas ceremonija, kurā tiks godinātas aizvadītā gada labākās latviešu filmas un izcilākie kino profesionāļi.
“Lielais Kristaps” kino programma šogad norisinās līdz 5. martam, piedāvājot plašu un daudzveidīgu notikumu programmu, kuras kulminācija ir Nacionālās kino balvas Lielais Kristaps apbalvošanas ceremonija. Rīgas Kongresu namā 1. marta vakarā tiks pasniegtas balvas 25 kategorijās, kā arī īpašās balvas, tostarp lsm.lv skatītāju balva, kuras ieguvēju nosaka skatītāju balsojums.
Balvu par mūža ieguldījumu filmu mākslā saņems kaskadieris Uldis Jānis Veispals, kura profesionālā darbība vairāk nekā piecu gadu desmitu garumā sniegusi būtisku ieguldījumu Latvijas kino attīstībā. Kā kaskadieris viņš piedalījies vairākos simtos kino un televīzijas projektu Latvijā un pasaulē, bijis viens no profesionālās kaskadieru darbības aizsācējiem Latvijā un Baltijā, kā arī veicinājis kaskadiera profesijas izveidošanu un drošības standartu ieviešanu.
Šā gada ceremonijas vizuālajā un dramaturģiskajā koncepcijā īpaša nozīme piešķirta “Lielā Kristapa” leģendai un tās mūsdienu interpretācijai, radot tiltu starp tradīciju un šodienas Latvijas kino.
Stāsta ceremonijas scenārija autore Linda Rudene: “Pieticīgais palīgs Lielais Kristaps jau 49 gadus dara atbildīgo un tomēr tik nenovērtēto darbu, regulāri pārceldams upei Latvijas kinoļaudis. Viņa izmantotās kūjas piemeklējuši dažnedažādi likteņi. Gaidot šāgada “Lielā Kristapa” ceremoniju, pie veidotājiem nonācis īpašs artefakts - likteņupes Daugavas izskalota visu apskatē nonākusi viena no pirmajām Lielā Kristapa kūjām. Cerams, līdz apbalvošanas ceremonijai tā atkusīs no ledus kluča, kurā atrasta, lai Kristaps, uz tās balstoties, pārnestu pāri upei arī šāgada laureātus.”
Plašāk par šāgada ceremoniju atklāj režisors Jānis Ābele: “Jānis Ābele: “Ceremonijas radošā komanda šogad mēģinās atklāt saknes un saprast, kas tad īsti ir daudzinātais Lielais Kristaps, kura vārdu cēli nes mūsu nacionālā kino balva. Veidotāju komanda ne tikai šķetināja leģendas par vienkāršo darbarūķu aizbildni Kristapu, bet arī noskaidroja un atrada, ko Kristaps dara mūsdienās. Uz Kongresu nama skatuves, kur reiz plosījās sirreālisms un kinoforums “Arsenāls”, 1. martā plūdīs Daugava, un Lielais Kristaps nesīs rezultātus 2025. gada kino ražai.”
Nacionālās kino balvas “Lielais Kristaps 2025” nominācijas saņēmušas 36 filmas no pieteiktajām 85. Visvairāk nominācijas – sešpadsmit – saņēmusi režisores Signes Birkovas pilnmetrāžas spēlfilma „Lotus”. Trīspadsmit nominācijas saņēmusi režisora Dzintara Dreiberga filma “Tīklā. TTT leģendas dzimšana”. Desmit nominācijas – gan režisora Armanda Zača spēlfilmai “Mūžīgi jauni”, gan režisores Alises Zariņas spēlfilmai „Nospiedumi”. Animācijas filmu kategorijā režisoru Raita Ābeles un Laura Ābeles animācijas filma „Dieva suns” ar astoņām nominācijām, savukārt dokumentālo filmu kategorijā līdere ar septiņām nominācijām ir režisores Kristas Burānes pilnmetrāžās dokumentālā filma „Visi putni skaisti dzied”.
No nominantu paziņošanas līdz apbalvošanas ceremonijai darbus vērtēs seši žūrijas dalībnieki: Ilka Malita (Somija), Zane Valeniece (Latvija), Marge Līske (Igaunija), Juris Poškus (Latvija), Guna Zariņa (Latvija) un Marija Razgute (Lietuva), pārstāvot plašu profesionālo pieredzi filmu producēšanā, režijā, izplatīšanā, mediju vadībā un starptautiskajā sadarbībā.
Šogad pieteiktas 85 filmas dažādās kategorijās: 6 pilnmetrāžas spēlfilmas, 5 daudzsēriju filmas, 11 mazākuma kopražojuma filmas, 14 īsmetrāžas spēlfilmas, 11 pilnmetrāžas dokumentālās filmas, 8 īsmetrāžas dokumentālās filmas, 3 animācijas filmas, no tām 1 pilnmetrāžas filma, kā arī 27 studentu filmas.