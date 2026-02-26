Par krāpšanas mēģinājumu saistībā ar maksātnespējas procesiem apgabaltiesa piespriež sabiedrisko darbu
Rīgas apgabaltiesa šodien atzina apsūdzēto Oto Bezbaili par vainīgu krāpšanas mēģinājumā saistībā ar maksātnespējas procesiem un piesprieda viņam sabiedrisko darbu uz 120 stundām.
Bezbailim pēc viņa lūguma tiesas sēdē bija nodrošināts valsts norīkots aizstāvis, un samaksu par aizstāvja darbu tiesa nosprieda piedzīt no apsūdzētā.
Spriedums ir pārsūdzams kasācijas kārtībā.
Jau ziņots, ka lietā apsūdzēts Bezbailis un Simona Briede.
Iepriekš Rīgas apgabaltiesa abus apsūdzētos atzina par vainīgiem un Bezbaili sodīja ar sabiedrisko darbu uz 60 stundām, bet Briedi - uz 100 stundām. Spriedums daļā par Briedi ir stājies spēkā, bet daļā par Bezbaili tiesvedība turpinās.
Prokurors iesniedza kasācijas protestu, un Augstākā tiesa atcēla apgabaltiesas spriedumu daļā, kurā Bezbailis attaisnots pret viņu celtajā apsūdzībā pēc Krimināllikuma 15. panta ceturtās daļas un 177. panta pirmās daļas. Šajā daļā lieta atkārtoti jāskata Rīgas apgabaltiesā.
Apgabaltiesa iepriekš Bezbaili atzina par vainīgu pēc Krimināllikuma 20. panta ceturtās daļas, 15. panta ceturtās daļas un 177. panta pirmās daļas un kā sodu piesprieda sabiedrisko darbu uz 60 stundām, jo prokurors grozīja apsūdzības kvalifikāciju pēc Krimināllikuma 177. panta pirmās daļas attiecībā uz krāpšanas mēģinājuma atbalstīšanu par vienu noziedzīgo nodarījumu kopā ar Briedi, nevis par "personu grupa pēc iepriekšējas vienošanās izdarītu svešas mantas iegūšanas ar viltu mēģinājumu", kā tas bija kvalificēts iepriekš.
Briede ir atzīta par vainīgu pēc Krimināllikuma 15. panta ceturtās daļas un 177. panta pirmās daļas apsūdzībā par krāpšanas mēģinājumu pēc vieglākas noziedzīgā nodarījuma kvalifikācijas un sodīta ar sabiedrisko darbu uz 70 stundām. Tādēļ par šo noziedzīgo nodarījumu apsūdzētajai piespriests sabiedriskais darbs mazākā apmērā nekā 2020. gada 28. augustā tika nospriests ar Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas spriedumu. Tā kā jau iepriekš tika atstāts negrozīts pirmās instances tiesas nospriestais Briedes apsūdzībā par dokumentu viltošanu maksātnespējas procesā, pēc noziedzīgu nodarījumu kopības Briedei kā sods noteikts sabiedriskais darbs uz 100 stundām.
Noziedzīga nodarījuma sastāva trūkuma dēļ Bezbaili atzina par nevainīgu pret viņu celtajā apsūdzībā pēc Krimināllikuma 15. panta ceturtās daļas un 177. panta pirmās daļas un attaisnoja. Šajā daļā spriedums ir atcelts.
Izbeigts kriminālprocess daļā par Bezbaiļa apsūdzību pēc Krimināllikuma 275. panta otrās daļas par noziedzīgo nodarījumu, kas izdarīts līdz 2016. gada 29. jūnijam, un noziedzīgo nodarījumu, kas izdarīts līdz 2016. gada 21. aprīlim, par dokumenta, kas piešķir tiesības, viltošanu. Izbeigts arī kriminālprocess daļā par Briedes apsūdzību pēc Krimināllikuma 275. panta otrās daļas.
Šajās apsūdzības daļās prokurors atteicās no apsūdzības.