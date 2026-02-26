Rīga aizņemsies 1,6 miljonus eiro lietusūdens kanalizācijas kolektora rekonstrukcijai
Rīgas dome šodien nolēma aizņemties 1,6 miljonus eiro lietusūdens kanalizācijas kolektora rekonstrukcijai Ulmaņa gatvē.
Pašvaldība arī nodrošinās budžeta līdzfinansējumu 284 985 eiro apmērā no pašvaldības budžeta programmas "Investīciju programmas realizācija".
Kopējās lietusūdens kanalizācijas kolektora rekonstrukcijas Kārļa Ulmaņa gatves posmā no Lielirbes ielas līdz Mārupītei izmaksas ir līdz 1,9 miljoniem eiro.
Plānots rekonstruēt lietusūdens kanalizācijas kolektorus divos posmos, kas ir būtiska maģistrālās ielas inženierinfrastruktūras daļa. Šī infrastruktūra nodrošina lietusūdens savākšanu un novadīšanu, pasargājot brauktuvi un apkārtējās teritorijas no applūšanas.
Pašvaldībā uzsver, ka Ulmaņa gatve ir viena no noslogotākajām Rīgas maģistrālajām ielām ar intensīvu satiksmes plūsmu. Esošā lietusūdens kanalizācijas sistēma ir nolietota un ir nepietiekami funkcionējoša, kas var radīt ūdens uzkrāšanos uz brauktuves, pasliktināt satiksmes drošību, palielināt ceļu satiksmes negadījumu risku un paātrināt seguma bojāšanos.
Rekonstrukcija ļaus novērst šos riskus un nodrošinās drošāku un ērtāku pārvietošanos gan autovadītājiem, gan sabiedriskajam transportam, cer pašvaldībā.
Projekta īstenošana uzlabošot arī pilsētas infrastruktūras noturību pret intensīvām lietusgāzēm. Sakārtota lietusūdens novadīšanas sistēma mazina plūdu risku, samazina ietekmi uz apkārtējo vidi un pagarina ceļu infrastruktūras kalpošanas laiku.
Par projekta īstenošanu atbildīgs Rīgas pašvaldības Ārtelpas un mobilitātes departaments.
Pēc lietusūdens kanalizācijas kolektora rekonstrukcijas attiecīgajā posmā secīgi tiks veikti arī ielas seguma atjaunošanas darbi. Par ielas seguma atjaunošanas darbu īstenošanu jau ir noslēgts līgums, būvdarbus plānots sākt pavasarī. Plānots, ka darbu izpilde ilgs aptuveni septiņus mēnešus.