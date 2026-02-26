“Rīgas Hokeja skola” OHL otro reizi šosezon pārspēj vienu no līgas spēcīgākajām komandām
"Rīgas Hokeja skola" ceturtdien "Optibet" hokeja līgas (OHL) mačā otro reizi šosezon apspēlēja Kijivas "Capitals" hokejistus.
"Rīgas Hokeja skola" bija pārāka savā laukumā ar 6:5 (2:1, 1:1, 3:3).
Nedaudz vairāk kā septiņas minūtes līdz pamatlaika beigām "Capitals" panāca neizšķirtu 4:4, precīzam esot Renāram Ciprusam, bet nepilnas četras minūtes līdz finālsvilpei mājiniekiem vienu vārtu pārsvaru atguva Kristers Obuks.
Turpinājumā Kijivas komanda nomainīja vārtsargu pret sesto laukuma spēlētāju, un Roberts Jānis Polis raidīja ripu tukšos viesu vārtos, dubultojot pārsvaru.
Pamatlaika pēdējā minūtē viesi vēlreiz nomainīja vārtsargu pret sesto laukuma spēlētāju, un šoreiz tas palīdzēja gūt vārtus, kad 42 sekundes līdz finālsvilpei precīzs bija Andrijs Krivonožkins, taču turpinājumā rīdzinieki nosargāja uzvaru.
Kijivas vienība, kas turnīra tabulā atrodas trešajā vietā, šajā mačā ne reizi nebija vadībā.
Uzvarētāju rindās ar diviem vārtiem un rezultatīvu piespēli izcēlās Polis, bet pie diviem (1+1) punktiem bija Obuks, Dāvids Daņilovs un Gustavs Spīgulis.
"Capitals" labā vārtus guva Cipruss, Krivonožkins, Sems Hu, Lauris Bajaruns un Alberto Kolli.
Turnīra līdere ir "Liepājas hokeja komanda", kurai ir 60 punkti 37 spēlēs, 58 punktus 36 mačos iekrājusi "Mogo"/RSU, 57 punktus 36 cīņās guvusi Kijivas "Capitals", bet 56 punkti ir "Zemgale"/LBTU. Rīgas "Prizma" komandai ir 34 punkti 37 spēlēs, Tallinas "Panter" - 32 punkti 37 spēlēs, "Rīgas Hokeja skola" guvusi 22 punktus 36 dueļos, Elektrēnu "Energija" hokejistiem ir 19 punkti 36 cīņās, bet Viļņas "Hockey punks" iekrājusi 14 punktus 35 spēlēs.
OHL izslēgšanas spēļu uzvarētājs tiks kronēts par Baltijas čempionu, bet augstāko vietu ieņēmušās Latvijas un Lietuvas vienības kļūs par savu valstu čempionēm.
35. OHL čempionātā komandas aizvada piecu apļu turnīru. Katra vienība pamatturnīrā aizvada 40 mačus, kas ir lielākais spēļu skaits kopš 2007./2008. gada Latvijas virslīgas čempionāta.
Izslēgšanas turnīra spēlēs iekļūs sešas labākās komandas.
Iepriekšējā sezonā par čempioniem kļuva "Mogo"/RSU hokejisti, kuri finālsērijā ar 4-1 pārspēja "Zemgale"/LBTU komandu.