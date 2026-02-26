"Dubai" bez Bertāna sastāvā Eirolīgas spēlē izcīna uzvaru
"Dubai", kuras sastāvā mačam nebija pieteikts Latvijas basketbolists Dāvis Bertāns, ceturtdien ULEB Eirolīgas 29. kārtas spēlē izcīnīja panākumu, kamēr citā mačā neveiksmi piedzīvoja Rodiona Kuruca pārstāvētā Vitorijas "Baskonia".
"Dubai" savā laukumā ar 96:85 (24:17, 23:19, 28:22, 21:27) uzvarēja Vilērbānas ASVEL.
Mājinieku rindās Dveins Meikons ar 18 punktiem bija rezultatīvākais, bet 16 punktus pievienoja Mfiondu Kabengele un Makinlijs Raits, kurš arī iekrāja septiņas rezultatīvas piespēles un piecas atlēkušās bumbas.
Vilerbānas komandā ar 17 punktiem izcēlās Glins Votsons.
Savukārt "Baskonia", kurai nevarēja palīdzēt savainotais Kurucs, mājās ar 79:108 (16:35, 19:35, 23:25, 21:15) zaudēja "Valencia".
Vitorijas vienības labā 16 punktus guva Timotijs Luvavu-Kabarro, kamēr viesu uzvaru ar 20 punktiem sekmēja Žans Montero, kurš arī tika pie septiņām bumbām zem groziem un sešām rezultatīvām piespēlēm.
"Dubai" ar 15 uzvarām un 14 zaudējumiem turnīra tabulā atrodas 11. vietā, bet "Baskonia" ar bilanci 9-20 ierindojas 18. pozīcijā.
Eirolīgā katra no 20 komandām līdz aprīļa vidum aizvadīs 38 spēles. Pamatturnīra sešas labākās komandas iekļūs ceturtdaļfinālā, bet septītās līdz desmitās vietas ieguvējas cīnīsies "play-in" kārtā.
Šosezon Eirolīgas finālčetrinieka turnīrs maija beigās notiks Atēnās.
Aizvadītajā sezonā finālčetrinieka turnīram notiekot Abū Dabī, par čempioni kļuva Stambulas "Fenerbahce", kas finālā ar 81:70 pārspēja Francijas klubu "Monaco".