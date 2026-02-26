Latvija kļūst par pirmo valsti, kas par derīgiem atzīst Ukrainas e-parakstus
Latvija kļuvusi par pirmo valsti, kas juridiski atzīst Ukrainas e-parakstus, tādējādi sperot nozīmīgu soli ciešākas sadarbības stiprināšanā un Ukrainas digitālās integrācijas atbalstam, paverot ērtākas saziņas un sadarbības iespējas gan Latvijā esošajiem Ukrainas iedzīvotājiem, gan Latvijas un Ukrainas uzņēmējiem un pārvaldes iestādēm.
Ciešā sadarbībā starp Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministriju (VARAM), Latvijas valsts radio un televīzijas centru (LVRTC) un Ukrainas Digitālās transformācijas ministriju izstrādāts gan juridiskais regulējums, gan ieviests tehniskais risinājums.
25. februārī notika tikšanās ar Ukrainas Digitālās transformācijas ministrijas pārstāvjiem, VARAM vadības pārstāvjiem, kā arī LVRTC pārstāvjiem, lai novērtētu ieviesto risinājumu darbību un pārrunātu ciešākas sadarbības iespējas digitālās transformācijas jomā.
“Mūsu elektronisko parakstu atzīšana Latvijā ir augstākā līmeņa digitālās uzticības piemērs. Tas nav tikai tehnisks lēmums, bet gan patiesa digitālā pieejamība bez šķēršļiem, kas panākta, abām valstīm cieši sadarbojoties. Tas parāda, kā digitalizācija patiesi integrē Ukrainu Eiropas telpā, radot jaunas iespējas un ērtu dzīvi ikvienam ukrainim. Mēs veidojam kopēju digitālo tirgu ar Eiropu, kur robežas netraucē darbu vai izaugsmi,” uzsver Zorjana Stecuka (Zoryana Stetsiuk), Ukrainas digitālās transformācijas ministra vietniece.
“Šobrīd Latvija kā pirmā valsts pasaulē juridiski atzīst Ukrainas e-parakstu, nosakot to par līdzvērtīgu pašrocīgam parakstam. Tas būtiski atvieglos saziņu un sadarbību gan Ukrainas iedzīvotājiem Latvijā (šobrīd vairāk nekā 31 tūkstotis), gan Latvijas un Ukrainas uzņēmējiem, valsts un pašvaldību iestādēm. Mēs novērtējam Ukrainas panākumus digitalizācijā un ES standartiem atbilstošus risinājumu ieviešanu — tas ir nozīmīgs solis Ukrainas digitālajai integrācijai Eiropā, un esam pateicīgi Ukrainas kolēģiem par ciešo sadarbību, kā arī LVRTC kolēģiem par operatīvi ieviesto risinājumu e-paraksta risinājumā”, pauž Gatis Ozols, VARAM valsts sekretāra vietnieks digitālās transformācijas jautājumos.
Tikšanās laikā amatpersonas apsprieda jautājumus par Latvijas un Ukrainas sadarbību digitālās transformācijas jomā, īpaši fokusējoties uz elektronisko parakstu savstarpēju atzīšanu, apmainījās ar pieredzi Ukrainas DIIA platformas un Eiropas digitālās identitātes maka attīstībā, kā arī diskutēja par mākslīgā intelekta risinājumu ieviešanu valsts pārvaldē. Noslēgumā tika izskatīti turpmākās sadarbības jautājumi.
2026. gada janvārī stājās spēkā grozījumi Elektronisko dokumentu likumā, kas nosaka Ukrainas e-parakstu atzīšanu Latvijā, padarot Latviju par pirmo valsti, kas spēra šo nozīmīgo soli, atzīstot Ukrainas e-parakstu juridisko spēku un tādējādi paužot atbalstu digitālajai integrācijai.
Pamatojoties uz VARAM iniciatīvu, nacionālā līmenī tiek atzīti Eiropas Komisijas (EK) trešo valstu uzticamības sarakstā iekļautie Ukrainas uzticamības pakalpojumu sniedzēju e-paraksti, kas Latvijā tiek noteikti par līdzvērtīgiem pašrocīgam parakstam.
“Mēs apzināti un mērķtiecīgi esam strādājuši, lai likuma grozījumi pēc iespējas ātrāk pārtaptu reālā un praktiski izmantojamā risinājumā. LVRTC eParaksta risinājumos jau kopš pagājušās nedēļas ir nodrošinājis Ukrainā izdoto elektronisko parakstu atzīšanu, padarot dokumentu apriti vienkāršāku, drošāku un pieejamāku abām valstīm. Šī ir ne tikai tehniska izmaiņa — tas ir būtisks solis, kas stiprina sadarbību, savstarpējo uzticēšanos un ikdienas saikni starp Latvijas un Ukrainas iedzīvotājiem un organizācijām. Ukrainā izdoto elektronisko parakstu pārbaude ir pieejama gan programmā eParakstītājs 3.0, gan portālā eParaksts.lv, kā arī visās informācijas sistēmās, kurās integrēti LVRTC eParakstīšanas risinājumi,” uzsver Kārlis Siliņš LVRTC komercdepartamenta direktors.
Ukrainas civiliedzīvotājiem, kuri šobrīd atrodas Latvijā vai ārpus tās, un kuriem dažādu ārkārtas apstākļu dēļ var nebūt pieejams drošais (kvalificētais) e-paraksts, var izmantot digitālās vides priekšrocības Latvijā - noformēt e-dokumentus ar juridisku spēku un saņemt e-pakalpojumus.
Tāpat Latvijas uzņēmējiem ir iespēja slēgt darījumus ar Ukrainas uzņēmumu pārstāvjiem, parakstot līgumus ar EK trešo valstu uzticamības sarakstā iekļauto Ukrainas uzticamības pakalpojumu sniedzēju e-parakstiem.
Atbilstoši Elektronisko dokumentu likuma izmaiņām valsts un pašvaldību iestādēm, citām publiskām personām un to iestādēm, tiesām, tiesu sistēmai piederīgajām personām un iestādēm, kā arī sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem likuma "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" izpratnē, ir pienākums pieņemt šādus attiecīgi parakstītus e-dokumentus.
Ukrainas e-parakstu pārbaude šobrīd ir iespējama arī Eiropas Komisijas tīmekļvietnē pieejamajā pārbaudes rīkā.
Arī Ukrainā spēkā esošais digitālās identitātes un uzticamības pakalpojumu regulējums nosaka, ka Eiropas Savienības izdoti kvalificēti elektroniskie paraksti (t.sk. Latvijas) ir pielīdzināmi Ukrainas e-parakstītiem dokumentiem un ir pielīdzināmi pašrocīgi parakstītiem. Šobrīd būs iespējas nodrošināt arī dokumentu abpusēju parakstīšanu ar Latvijas un Ukrainas e-parakstiem, kas iekļauti ES atzīto uzticamības pakalpojumu sniedzēju sarakstā.
Atbildīgā uzraudzības iestāde Latvijā ir Digitālās drošības uzraudzības komiteja, kuras pienākums savā tīmekļvietnē publicēt un aktualizēt informāciju par EK trešo valstu uzticamības sarakstā iekļautajiem uzticamības pakalpojumu sniedzējiem.