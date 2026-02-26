VIDEO. Garāmgājēji noķer no 10. stāva izkritušu puišeli
Krievijas Sanktpēterburgas pilsētā jau otro reizi dažu dienu laikā tīrais brīnums paglābis mazus bērnus no drošas nāves, no liela augstuma izkrītot pa dzīvokļa logu. Šoreiz “laimes krekliņā” dzimis kāds divgadīgs puišelis, kurš nokrita no 10. stāva.
Vietējie plašsaziņas līdzekļi vēsta, ka vecāku nepieskatītais divgadīgais zēns bija pamanījies atvērt logu un izrāpties uz palodzes. Viņa bīstamās darbības piesaistīja citu cilvēku uzmanību, kuri steigšus nostājās apakšā un paspēja mazuli notvert, turot izstieptu mēteli. Puišelis nogādāts slimnīcā ar vidēja smaguma traumām.
Jauns.lv jau vēstīja, ka 22. februārī sētnieks Sanktpēterburgā noķēra pa septītā stāva logu izkritušu sešgadīgu puiku, kurš sirgst ar autismu. Neviena nepieskatīts zēns atvēra logu, izlīda uz palodzes un pēc brīža jau krita ar galvu pa priekšu. Par laimi, netālu bija uzbeku sētnieks, kurš tobrīd tīrīja sniegu.
Vīrietim izdevās zēnu notvert un ar savu ķermeni daļēji noslāpēt kritiena spēku. Pēc tam viņš cietušo ienesa mājās pie dežuranta, un izsauktā neatliekamā medicīniskā palīdzība puiku nogādāja slimnīcā. Zēnu ar galvas, krūškurvja un dažādu iekšējo orgānu traumām nogādāja reanimācijā, savukārt viņa glābējam bija plaukstas un ribu lūzumi.