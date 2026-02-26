Kremlis turpina vajāt "arī pēc nāves": ap 100 mirušu Putina kritiķu joprojām atrodas ekstrēmistu sarakstos
Starp vairāk nekā 20 000 vārdu Krievijas Federālo finanšu monitoringa dienesta “Rosfinmonitoring” sarakstā “teroristi un ekstrēmisti” izdevums “Meduza” atrada apmēram 100 cilvēkus, kuri jau ir miruši. Viens no viņiem ir nelaiķis opozīcijas politiķis Aleksejs Navaļnijs. Divus gadus pēc tam, kad Krievijas varasiestādes viņu nogalināja cietumā, ģimene joprojām nav spējusi panākt, lai viņa vārds tiktu svītrots no reģistra — par spīti tam, ka likums skaidri nosaka: dokumentēts nāves apstiprinājums ir pamats izslēgšanai.
16. februārī apritēja divi gadi kopš Aleksejs Navaļnijs tika nogalināts Krievijas cietumā. Tomēr Krievijas pazīstamākais opozīcijas līderis joprojām atrodas oficiālajā valdības sarakstā “teroristi un ekstrēmisti”.
Navaļniju reģistrā pirmoreiz iekļāva 2022. gada janvārī — dažus mēnešus pēc tam, kad Krievijas varasiestādes viņa Pretkorupcijas fondu (FBK) pasludināja par “ekstrēmistu organizāciju” un ierosināja krimināllietu, apsūdzot viņu un sabiedrotos “ekstrēmistu grupas” izveidē.
2023. gada decembrī pie viņa vārda parādījās zvaigznīte — simbols, ko Krievijas Federālais finanšu monitoringa dienests izmanto, lai atzīmētu personas, “par kurām ir informācija par iesaisti terorismā”. Gadu iepriekš Navaļnijs bija teicis, ka pret viņu patiešām ierosināta krimināllieta par “terorisma veicināšanu”.
Saskaņā ar Krievijas likumu miruša persona no saraksta ir jāizslēdz. Likums tieši nosaka, ka dokumentēts personas nāves apstiprinājums ir pamats izslēgšanai no reģistra. Tad kāpēc Navaļnijs joprojām tur ir? Šķiet, neviens to īsti nezina.
2024. gada aprīlī jurists Mihails Beņašs pieļāva, ka skaidrojums varētu būt birokrātijā. Pēc viņa pieredzes, personas izņemšana no reģistra var prasīt sešus līdz astoņus mēnešus “naidīgas” sarakstes ar prokuratūru un Federālo drošības dienestu (FSB), iekļaujot notariāli apliecinātas tiesu lēmumu kopijas. Bez pastāvīga spiediena process var ievilkties vēl ilgāk.
2025. gada janvārī Navaļnija atraitne Jūlija Navaļnaja publicēja “Rosfinmonitoring” atbildi uz viņa mātes Ludmilas pieprasījumu izņemt viņu no saraksta. Aģentūra atteicās to darīt, līdz krimināllieta pret viņu būs formāli slēgta.
Navaļnijs gan nav vienīgais mirušais, kura vārds joprojām paliek reģistrā. Izmantojot datus no Krievijas Nacionālā mantojuma reģistra, “Meduza” identificēja vēl apmēram simt cilvēkus, kuri ir miruši, bet joprojām uzskaitīti kā “teroristi un ekstrēmisti”. Patiesais mirušo skaits sarakstā var būt lielāks: ne katrs nāves gadījums rada mantojuma lietu, īpaši, ja personu tiesāja par terorisma apsūdzībām.
Lielākā daļa no tiem, kas pēc nāves paliek sarakstā, bija klasificēti kā “teroristi”, lai gan daži — kā “ekstrēmisti”. Starp viņiem ir Andrejs Kotovs, kuru apsūdzēja par LGBTQ+ tūristiem paredzētas ceļojumu aģentūras vadīšanu. Viņš nomira Maskavas pirmstiesas apcietinājuma centrā 2024. gada decembrī, taču joprojām ir reģistrā.
Tāpat arī Pāvels Ganzhula — neo-pagāns, kuram 2017. gadā piesprieda piecus mēnešus cietumā par dalību starpreģionālā organizācijā ar nosaukumu “Gara–senču suverēnā valsts Rūs”. Viņš nomira 2023. gada janvārī un joprojām atrodas uzraudzības sarakstā.
Daži gadījumi pārkāpj pat elementāru hronoloģiju. Saskaņā ar mantojuma ierakstiem, Ruslans Alimpašajevičs Jahjajevs no Čečenijas Šelkovskas rajona nomira 2000. gada 4. martā 32 gadu vecumā. Viņa nāves apliecība izdota 2000. gada decembrī; mantojuma lieta tika ierosināta tikai 2021. gadā. Tomēr “Rosfinmonitoring” viņu reģistrā kā “teroristu” iekļāva 2023. gada vasarā — vairāk nekā divas desmitgades pēc fiksētās nāves. Viņš tur joprojām ir. Nav skaidrs, vai tas nozīmē, ka Jahjajevs patiesībā nemira, vai arī varasiestādes rīkojās pēc kādas citas loģikas.
“Mirušās dvēseles” reizēm no saraksta izņem — taču ne konsekventi. Čečenu kaujinieks Supjans Abdullajevs, islāmistu sacelšanās līdera Doku Umarova tuvākais līdzgaitnieks, tika nogalināts 2011. gada martā. No “Rosfinmonitoring” reģistra viņu izņēma tikai 2025. gada beigās. Savukārt Faizrahmans Satarovs — Tatārijā bāzētas sektas vadītājs, kurš pasludināja sevi par jaunu musulmaņu pravieti — sarakstā tika iekļauts 2013. gadā un izņemts 2015. gadā — tieši tajā dienā, kad viņš nomira.
Tiem, kurus galu galā izņem, vidējais laiks, ko viņi pēc nāves pavada reģistrā, ir apmēram viens gads un 10 mēneši, balstoties uz 123 dokumentētiem gadījumiem. Ilgākais bija deviņi gadi.