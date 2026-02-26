Rīgas lidostā notikušas plašas mācības — izspēlēts lidmašīnas sagrābšanas scenārijs
Rīgas lidostā notika mācības, kurās pārbaudīta un attīstīta lidostas un valsts atbildīgo dienestu sadarbība un gatavība reaģēt ārkārtas situācijās.
Iespaidīgi kadri Rīgas lidostā: izspēlē ķīlnieku atbrīvošanu no “teroristu pārņemtas” lidmašīnas. FOTO
Mācību scenārija ietvaros tika pārbaudīta iesaistīto institūciju spēja rīkoties atbilstoši ārkārtas situāciju plāniem un pretterorisma plānam “Lidmašīna”, kas nosaka rīcību teroristiska rakstura apdraudējuma novēršanai un pārvarēšanai, ja tas vērsts pret gaisa kuģi.
Mācību laikā tika stiprināta iesaistīto institūciju sadarbība, kā arī pilnveidotas prasmes un iemaņas krīzes situāciju risināšanā, izspēlējot ķīlnieku atbrīvošanas operāciju no teroristu kontrolē pārņemtas lidmašīnas.
Mācību izspēlē kopā ar Rīgas lidostas dienestiem un nacionālo aviokompāniju “airBaltic” piedalījās Valsts drošības dienests, Nacionālo bruņoto spēku Speciālo operāciju pavēlniecības Speciālo uzdevumu vienība, Valsts policijas pretterorisma vienība “Omega”, Valsts policijas Speciālo uzdevumu bataljons un Valsts robežsardzes speciālo operāciju dienests “Sigma”.