Valsts izpārdod īpašumus: iedzīvotājiem piedāvā iegādāties BMW, "Tiffany" auskarus, Faberžē nazi un daudz ko citu. FOTO
VAS "Valsts nekustamie īpašumi" (VNĪ) ir uzsākusi pirmās cenu aptaujas, lai realizētu valstij piekritīgo mantu, pārņemot šo funkciju no Valsts ieņēmumu dienesta. Pirmajās cenu aptaujās būs iespēja iegādāties gan rotaslietas, gan transportlīdzekļus un citus priekšmetus.
Realizācijai pieejamās lietas var aplūkot vni.lv izsoļu sadaļā. Pirmās cenu aptaujas noslēgsies 27. februārī, informē VNĪ valdes loceklis Andris Vārna.
Pirmajās VNĪ organizētajās cenu aptaujās iespējams savā īpašumā iegādāties automašīnu "BMW X3" un "Ford Focus", Faberžē vēstuļu nazi, Čehoslovākijas virsnieku savienības sudraba ordeni, kā arī dažādus juvelierizstrādājumus - kaklasaites piespraudi, juvelierizstrādājumu komplektu, aproci "Mozi" un "Tiffany" auskarus.
Iepazīties ar VNĪ pārziņā esošo kustamo mantu (t.sk. valstij piekritīgo mantu) izsoļu sludinājumiem, lietu aprakstiem un pieteikties izsolēm var apmeklējot interneta vietni vni.lv, atverot sludinājumu sadaļu, kurā "Pārdod" sadaļā pie īpašuma veida jāizvēlas – kustamā manta. Jaunās cenu aptaujas par valstij piekritīgās mantas iegādi tiks organizētas regulāri un tajās var piedalīties ikviens interesents.
"Viens no galvenajiem mērķiem pārņemot darbības ar valstij piekritīgo mantu ir veikt procesus ātrāk un efektīvāk. Esam gandarīti, ka salīdzinoši īsā laikā esam spējuši ne tikai pārņemt jauno funkciju, bet arī uzsākt valstij piekritīgās mantas atsavināšanu. VNĪ izveidotajā sludinājumu platformā jau iepriekš varēja iepazīties ar dažādu institūciju sludinājumiem, nodrošinot plašu interesentu un izsolēm pieejamo priekšmetu loku.
Apzināmies, ka, īstenojot šo jauno funkciju, ne visa pārņemtā manta tiks atsavināta jau pirmajās izsolēs, taču esam pārliecināti, ka ilgtermiņā spēsim rast jēgpilnu risinājumu un jaunus saimniekus mums uzticētajām vērtībām," norāda VNĪ valdes loceklis Andris Vārna.
VNĪ no VID pārņemto funkciju plāno īstenot nepiesaistot papildus finanšu resursu no valsts budžeta līdzekļiem, izdevumus sedzot no valstij piekritīgās mantas atsavināšanas.
Līdz 2026. gada 1. jūlijam VNĪ un VID, sadarbībā ar institūcijām, kuras nodrošina rīcību ar valstij piekritīgo mantu, un citām kompetentām institūcijām jāizvērtē procesa turpmākas efektivizēšanas iespējas, lai nodrošinātu, ka valstij piekritīgās mantas procesa pārņemšana no VID pilnā apjomā tiktu realizēta ar 2027. gada 1. janvāri. Izmaiņas stājās spēkā šī gada 1. janvārī.
Par VNĪ
VAS "Valsts nekustamie īpašumi" vadībā patlaban tiek īstenoti 30 nozīmīgi attīstības projekti ar kopējām investīcijām 316,7 miljoni eiro. VNĪ nodrošina profesionālu nekustamo īpašumu apsaimniekošanu un pārvaldību 411 ēku un būvju īpašumiem, kuros ietilpst 1096 ēkas 968 tūkstošu m2 platībā, kā arī zeme zem ēkām 627 ha platībā, un 3 093 zemes īpašumiem ar kopējo platību 860 ha.
2024. gadā VNĪ jau ceturto reizi saņēma Korporatīvās atbildības un ilgtspējas institūta "Ilgtspējas indeksa" platīna godalgu, apliecinot nemainīgi augstu pārvaldības un uzņēmuma darbības ilgtspēju. Uzņēmums dibināts 1996. gadā, tā 100% akcionārs ir Finanšu ministrija.