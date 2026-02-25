Ventspils Ērģeļu dienu koncertā baroka mūzikā ieskanēsies jaunas intonācijas
Piektdien, 6. martā, plkst. 19.00 koncertzālē “Latvija” skanēs festivāla “Ventspils Ērģeļu dienas” koncerts – satikšanās ar četriem lieliskiem mūziķiem, kuri izveidojuši apvienību “Džezbaroks”. Tās atskaņojumā koncertzāles Lielajā zālē izskanēs angļu baroka mūzika, kas savienota ar džeza mūzikas valodu, improvizāciju un tradīcijām.
2021. gadā dibinātajā apvienībā “Džezbaroks” apvienojušies četri profesionāli mūziķi – dziedātājs Jānis Strazdiņš, baroka vijolniece Lāsma Meldere-Šestakova, kontrabasists Jānis Rubiks un ērģelnieks Aigars Reinis. Koncerta skanēs angļu baroka mūzika un 13. gadsimta truvēru mūzika, kas apvienosies ar džeza mūzikas valodu, improvizāciju un tradīcijām. Būs dzirdami dažādi rokraksti, dažādi stili un to apvienojums brīvā saspēlē. Koncerts “Džezbaroks” būs aizraujošs muzikāls ceļojums caur laikiem un stiliem – tā programmas noskaņu raksturo apvienība.
“Improvizācija baroka laika izpildītājiem bija ierasta prakse un katrs pēc savas gaumes izrotāja, papildināja pierakstīto nošu materiālu, tādējādi parādot savas spējas un instrumentālās iespējas. Šīs programmas ideju iedvesmoja populāras baroka mūzikas izpildījums caur brīvāku interpretācijas prizmu, šoreiz ar džezīgu pieskārienu,” par gaidāmo koncertu stāsta Lielās mūzikas balvas laureāts, ērģelnieks Aigars Reinis. Par apvienību “Džezbaroks” mūziķis saka: “Te satikušies brīnišķīgi mūziķi, kuri uz baroka mūziku gatavi paraudzīties ar citādu skatu. Katrs no mums kā personība dalās ar savām idejām, pretī saņemot brīvas saspēles baudu. Nepiespiesti, radoši un pārsteidzoši!”
Apvienības idejas autore bija baroka vijolniece Lāsma Meldere–Šestakova, kura atklāj, ka katram mūziķim tajā ir sava loma: “Abi Jāņi programmā ienes džezīgumu, Aigars parasti ir visnosvērtākais, tomēr vienlaikus arī izcili elastīgs ideju realizācijā.”
Dziedātājs Jānis Strazdiņš, kurš koncertā spēlēs arī kahonu, savulaik dziedājis dažādās vokālajās grupās, bet šobrīd ir ansambļa “Latvian Voices” dalībnieku. “Pieļauju, ka baroka laikā ļaudis labprātāk būtu klausījušies džezu, tikai tas vēl nebija radies. Mēs šajā projektā liekam kopā četras dažādas uztveres un gaumes, un tad nu skatāmies un klausāmies, kas sanāks – vairāk baroks, vairāk džezs, vai kaut kas pa vidu,” tā Strazdiņš raksturo apvienību “Džezbaroks”.
Kontrabasists Jānis Rubiks ir viens no atpazīstamākajiem džeza mūziķiem Latvijā, bet labi jūtas arī baroka mūzikā: “Vienmēr esmu jutis sava veida radniecību gan ar džeza mūziku, gan akadēmisko mūziku, īpaši baroku. Savulaik esmu skolojies abās šajās pasaulēs, tāpēc savā prātā tās nenošķiru. Tieši to krustpunktu brīžos veidojas īsta maģija.”
Koncertu organizē SIA “Kurzemes filharmonija” ar Ventspils valstspilsētas pašvaldības un Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstu.