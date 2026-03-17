Latvijas Nacionālā baleta mākslinieciskajam vadītājam Leimanim piešķirs Ministru kabineta Atzinības rakstu
Valdība sēdē otrdien atbalstīja Ministru kabineta Atzinības raksta piešķiršanu Latvijas Nacionālā baleta mākslinieciskajam vadītājam Aivaram Leimanim.
Ministru kabineta Atzinības rakstu Leimanim plānots piešķirt par izcilu sniegumu un ilggadēju ieguldījumu Latvijas baleta mākslā.
Plānots, ka Atzinības rakstu Leimanim pasniegs kultūras ministre Agnese Lāce (P).
Atzinības raksts tiek piešķirts, lai privātpersonām, arī ārvalstniekiem, izteiktu valdības atzinību par izciliem sasniegumiem tautsaimniecības, zinātnes, izglītības, veselības, vides aizsardzības, valsts pārvaldes, kultūras, sporta un valsts aizsardzības jomā.
Atzinības rakstu pasniedz Ministru prezidents vai attiecīgās nozares ministrs svinīgā ceremonijā par godu Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas dienai un Latvijas Republikas proklamēšanas dienai.