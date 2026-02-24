Rīgā lekcijas laikā aizturēts krievu vēsturnieks un speciālists Korejas jautājumos Laņkovs

Rīgā aizturēts krievu vēsturnieks un speciālists Korejas jautājumos Andrejs Laņkovs.
Vakar 23:15
Otrdienas vakarā Rīgā policija aizturējusi krievu vēsturnieku un speciālistu Korejas jautājumos Andreju Laņkovu, vēsta laikraksts "Novaja Gazeta Jevropa".
Profesors ticis aizturēts lekcijas laikā. Lekcijas tēma bijusi "Ziemeļkoreja: Ko grib un no kā baidās augšas". Aizturētais pēc tam nogādāts imigrācijas dienestā.
Lekcijas rīkotāji informējuši, ka aizturēšanas iemesls esot Laņkova iekļaušana melnajā sarakstā.
Laņkovam ir Krievijas un Austrālijas pilsonība. Latvijas varasiestādes notikušo pagaidām nav komentējušas.
Laņkovs ir pazīstams speciālists Ziemeļkorejas jautājumos, vēstures doktors, Seulas Kunmina universitātes profesors. Krievijas tiesa viņam piespriedusi sodanaudu par darbību tā dēvētajā nevēlamajā organizācijā.