Latvijā notverts vēl viens Krievijas spiegs - atklāts, kādus datus viņš vāca par iedzīvotājiem un kritisko infrastruktūru
Valsts drošības dienests pērn decembra beigās rosinājis prokuratūru sākt kriminālvajāšanu vēl vienā krimināllietā pret kādu Latvijas pilsoni saistībā ar nelikumīgu ziņu vākšanu par Latvijas aizsardzības nozari Krievijas militārā izlūkdienesta uzdevumā, informēja dienests.
Kriminālprocesu pret šo personu, pamatojoties uz Militārās izlūkošanas un drošības dienesta (MIDD) sniegto informāciju, dienests sāka 2025. gada 14. oktobrī.
Izmeklēšanā noskaidrots, ka Latvijas pilsonis ir ieguvis un nodevis GRU ziņas par aviācijai izmantojamu privātu infrastruktūru Latvijas teritorijā, piemēram, lidlauku "Spilve", NATO sabiedroto spēku klātbūtni valstī un dažādām aizsardzības nozares aktualitātēm. Tāpat persona GRU nodeva ziņas par Latvijas sabiedrības noskaņojumu, sniegto atbalstu Ukrainai un kritiskās infrastruktūras objektiem Latvijas teritorijā.
Papildus aizdomās turētais vīrietis Krievijas specdienesta uzdevumā ieguva praktiska rakstura informāciju, piemēram, par mobilo sakaru priekšapmaksas karšu iegādes nosacījumiem Latvijā, proti, vai tās iespējams iegādāties, neatklājot savu identitāti.
VDD izmeklēšanā noskaidroja, ka persona uzturēja konspiratīvus sakarus ar Krievijas GRU virsnieku un nodeva tam iegūto informāciju, tiekoties Krievijas teritorijā. Šajā gadījumā spiegošanai Krievijas labā bija ideoloģiska motivācija.
VDD sadarbībā ar MIDD aizdomās turēto personu aizturēja 2025. gada 18. oktobra naktī. Personai kā drošības līdzeklis ir piemērots apcietinājums.
2025. gada decembrī VDD citā lietā pret citu Latvijas pilsoni rosinājusi kriminālvajāšanu par nelikumīgu ziņu vākšanu par Latvijas militārajiem objektiem, tostarp bruņojuma noliktavām, GRU uzdevumā. Šo personu VDD aizturēja 2025. gada 27. augustā. Savukārt kriminālprocess pret personu tika sākts 21. augustā saskaņā ar Krimināllikuma pantu par spiegošanu.
VDD izmeklēšanā konstatēja vairākus aizdomās turētā īstenotus izlūkziņu iegūšanas un nodošanas gadījumus GRU uzdevumā. Dienests noskaidroja, ka persona Krievijas izlūkdienestam nodeva ziņas par dažādu Latvijas militāro objektu atrašanās vietu, plānojumu, kā arī drošības pasākumiem. Starp šiem objektiem bija arī bruņojuma noliktavas.
Tāpat VDD izmeklēšanā konstatēja, ka persona ir sniegusi Krievijas izlūkdienestam informāciju par jaunu militāro objektu būvniecību, karavīru apmācībām un citu NATO valstu karavīru klātbūtni konkrētos Latvijas militārajos objektos. Aizdomās turētais nav bijis amatpersona.