Viens no nesen Latvijā notvertajiem Krievijas spiegiem strādājis par elektriķi
Viens no pērn aizturētajiem un tagad par spiegošanu Krievijas labā apsūdzētajiem vīriešiem strādājis par elektriķi, noskaidroja aģentūra LETA.
Prokuratūrā aģentūrai LETA teica, ka patlaban lietā apsūdzība ir celta un izsniegta apsūdzētajam.
Prokuratūrā apliecināja, ka apsūdzētais strādājis par elektriķi un ir vecumā no 25 līdz 30 gadiem. Vīrietis ir neprecējies.
Prokuratūrā patlaban nesniedz plašāku informāciju par apsūdzības detaļām, jo tā ir klasificēta. Vienlaikus prokuratūrā apliecināja, ka personu vadīja ideoloģiski motīvi.
Kā vēstīts, lietu prokuratūrā nosūtījušais Valsts drošības dienests (VDD) nesen preses paziņojumā rakstīja, ka kriminālprocesu pret šo personu, pamatojoties uz Militārās izlūkošanas un drošības dienesta (MIDD) sniegto informāciju, dienests sāka 2025. gada 14. oktobrī.
Izmeklēšanā noskaidrots, ka Latvijas pilsonis ir ieguvis un nodevis Krievijas militārajam izlūkdienestam (GRU) ziņas par aviācijai izmantojamu privātu infrastruktūru Latvijas teritorijā, piemēram, lidlauku "Spilve", NATO sabiedroto spēku klātbūtni valstī un dažādām aizsardzības nozares aktualitātēm. Tāpat persona GRU nodeva ziņas par Latvijas sabiedrības noskaņojumu, sniegto atbalstu Ukrainai un kritiskās infrastruktūras objektiem Latvijas teritorijā.
Papildus vīrietis Krievijas specdienesta uzdevumā ieguva praktiska rakstura informāciju, piemēram, par mobilo sakaru priekšapmaksas karšu iegādes nosacījumiem Latvijā, proti, vai tās iespējams iegādāties, neatklājot savu identitāti.
VDD izmeklēšanā noskaidroja, ka persona uzturēja konspiratīvus sakarus ar Krievijas GRU virsnieku un nodeva tam iegūto informāciju, tiekoties Krievijas teritorijā.
VDD sadarbībā ar MIDD aizdomās turēto personu aizturēja 2025. gada 18. oktobra naktī. Personai kā drošības līdzeklis ir piemērots apcietinājums.