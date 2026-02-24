Skaidro, kāpēc šodien masveidā "uzkārās" valsts iestāžu mājaslapas: problēmas šobrīd novērstas
Otrdien pēcpusdienā konstatētās VAS "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" (LVRTC) datu pārraides tīkla darbības tehniskās problēmas ir novērstas un tīkla darbība pilnībā atjaunota.
Problēmas nebija saistītas ar kiberuzbrukumu. LVRTC informēja, ka tehnisko problēmu dēļ aptuveni 50 minūtes virkne valsts interneta vietņu nebija pieejamas vai tika novērota to lēndarbība. Ap plkst. 13 problēmas novērstas.
"Cert.lv" norādīja, ka "Cert.lv" tika informēta par traucētu piekļuvi vairākiem interneta resursiem. Šobrīd pieejamā informācija liecina, ka piekļuves traucējumi nebija saistīti ar ārēju ietekmi.
Savukārt "Cert.lv" un Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūta Tīkla risinājumu daļas (NIC) "nic.lv" ugunsmūra darbības traucējumi otrdien saistīti ar LVRTC pusē konstatētajiem tehniskajām problēmām LVRTC datu pārraides tīkla darbībā.
Līdz ietekmes pilnīgai novēršanai un DNS ugunsmūra darbības pilnīgai atjaunošanai "Cert.lv" aicināja DNS ugunsmūri uz laiku izslēgt un sekot informācijai "Cert.lv" resuros par ugunsmūra darbības atjaunošanu.
Vakarā pēc plkst. 19 "Cert.lv" ziņoja, ka "Cert.lv" un "nic.lv" ugunsmūra darbības traucējumi ir novērsti un tā darbība ir pilnībā atjaunota. Līdz ar to lietotāji tiek aicināti atkārtoti aktivizēt DNS ugunsmūri.
DNS ugunsmūris vidēji katru mēnesi novērš vairāk nekā 200 000 lietotāju mēģinājumu atvērt ļaundabīgas saites. Tas ir bezmaksas rīks, kas palīdz aizsargāt individuālus lietotājus un organizācijas no kiberapdraudējumiem, piemēram, viltus banku vietnēm, krāpnieciskām tirdzniecības platformām un ļaunatūru izplatošām vietnēm, skaidro "Cert.lv".
Jau ziņots, ka otrdien pēcpusdienā bija traucēta daudzu valsts un pašvaldību iestāžu mājaslapu darbība.
Traucējumi bija, piemēram, vietnes "Latvija.lv", Ministru kabineta mājaslapas "mk.gov.lv", ministriju, pašvaldību un citu valsts iestāžu mājaslapu darbībā.
LVRTC ir galvenais radiofonijas un televīzijas programmu zemes apraides tīkla operators valstī. LVRTC pārvalda valstij piederošās mobilo sakaru operatora SIA "Latvijas mobilais telefons" daļas.