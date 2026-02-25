Šāds skats novērots Arkādijas parkā.
Viena Vide Visiem
Šodien 06:16
Asiņainas pēdas Arkādijas parkā: kas plosa piebarotās pīles?
Sociālā tīkla “Facebook” grupā “Torņakalns” kāds vietējais iedzīvotājs dalījies ar satraucošu skatu Arkādijas parkā.
“Kurš plūc piebarotās pīles? Nav pirmā reize ar pēdām. Arkādijas parks,” pie fotogrāfijas, kurā sniegā redzamas asiņainas pēdas, raksta “Facebook” lietotājs Miķelis.
Šāds skats novērots Arkādijas parkā.
Komentāros cilvēki izsaka dažādas versijas par notikušo — vairāki pieļauj, ka pie vainas varētu būt lapsa vai vistu vanags. Kāds komentētājs min arī daudz absurdāku pieņēmumu, ka pīles varētu ķert un dīrāt bezpajumtnieki.
Dabas aizsardzības pārvalde Jauns.lv norāda: “Foto apstiprina, ka kāds savvaļas dzīvnieks ir savainots, bet bez konkrētām liecībām grūti spriest kurš kādu un cik nopietnu savainojumu guvis. Viens no pieņēmumiem var būt, ka vainīga jeb uzbrukuma iniciatore ir lapsa, kas ievieš dabas likumus (stiprākais uzvar) arī galvaspilsētā.”