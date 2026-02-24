Turpināsies liecinieku nopratināšana Gobzema krimināllietā
Rīgas pilsētas tiesa turpinās nopratināt lieciniekus krimināllietā, kurā par izspiešanu grupā un neslavas celšanu apsūdzēts bijušais Saeimas deputāts un advokāts Aldis Gobzems, kurš ir mainījis vārdu uz Arigo Toro.
Neminot personu vārdus, prokuratūra ziņo, ka Rīgas Ziemeļu prokuratūra nodevusi tiesai krimināllietu par personu grupā veiktu izspiešanu pret kādu personu, pieprasot bez tiesiska pamata atdot mantu, piedraudot izpaust apkaunojošas ziņas par cietušo un viņa tuviniekiem, kā arī par neslavas celšanu personām masu saziņas līdzeklī. Kriminālprocesā apsūdzība celta divām personām. Saskaņā ar tiesu kalendāra datiem tie ir Toro un jau iepriekš par krāpšanām tiesātais Gints Lazdiņš.
Pēc apsūdzībā vēstītā, Gobzems apgalvojis, ka cietušais vainojams viņa laulības izjukšanā un sievas aiziešanā no ģimenes. Tādēļ viņam radies nodoms sociālo tīklu vietnēs "Facebook" un "Instagram", kā arī saziņas lietotnē "Telegram" publicēt izdomātus apgalvojumus, lai iegūtu no cietušā materiālu labumu.
Bez jebkāda tiesiska pamata sākotnēji no cietušā pieprasīti 15 000 - 20 000 eiro, taču vēlāk summa sasniegusi pat 200 000 eiro, norādīts apsūdzībā. Pēc abu apsūdzēto savstarpējās vienošanās otrs iesaistījies kā starpnieks nozieguma īstenošanā.
Ņemot vērā, ka cietušais pieprasītos finanšu līdzekļus nesamaksāja, viens no apsūdzētajiem, īstenojot izteiktos draudus, vairākkārtīgi ievietoja publikācijas, kurās nepārprotami izteikti cieņu un godu aizskaroši apgalvojumi, tādējādi izdarot morālu spiedienu uz cietušo. Tāpat regulāri ticis draudēts un īstenotas darbības, kas tika vērstas uz cietušā reputācijas neatgriezenisku bojāšanu, rakstīts apsūdzībā.
Papildu tam viens no apsūdzētajiem izdarījis citu noziedzīgu nodarījumu, proti, tīši izplatījis apzināti nepatiesus, personas apkaunojošus izdomājumus masu saziņas līdzeklī, ceļot neslavu vēl citām personām. Ne Toro, ne Lazdiņš savu vainu izdarītajā nodarījumā neatzīst. Kriminālprocesā par cietušajiem atzītas trīs personas. Viens no cietušajiem ir uzņēmējs Agris Evertovskis.
Gobzems iepriekš sociālajos medijos vainojis Evertovski par viņa ģimenes izjaukšanu, kas novedis pie laulības šķiršanas ar sievu un bērnu māti Kristu. Ar Gobzema vārdu saistītos kanālos dažādās sociālās saziņas vietnēs it kā aizmiglotā veidā tikuši izplatīti dažādi pieļāvumi un apvainojumi arī par citām sabiedrībā vairāk un mazāk zināmām personām.
Gobzems "Facebook" apgalvoja, ka galvenā lieciniece lietā ir Krista Gobzema, bet vēl viena persona cietušā statusā ir Gothards Māris Gulbis. Lazdiņš iepriekš figurēja kā viens no apsūdzētajiem bijušā Jūrmalas domnieka Māra Dzenīša un citās krimināllietās.