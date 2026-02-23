Valainis gaida “Rīgas siltuma” skaidrojumu par apkures rēķinu sadali vairākos maksājumos
Ekonomikas ministrs Viktors Valainis uzdevis Ekonomikas ministrijas valsts sekretāram vērsties pie AS “Rīgas siltums” padomes, aicinot sniegt informāciju par pasākumiem, kas tiek veikti, lai iedzīvotāji varētu sadalīt apkures rēķinus vairākos maksājumos bez līgumsoda.
Situācijā, kad daļai mājsaimniecību apkures maksājumi rada būtisku slogu, svarīgi nodrošināt elastīgus norēķinu risinājumus, nepiemērojot soda sankcijas.
Jau ziņots, ka valdība ārkārtas sēdē pēc ilgām debatēm atbalstīja grozījumus Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā, kas paredz 2026. gada ziemas periodā – no 1. janvāra līdz 30. aprīlim – paaugstināt mājokļa pabalsta aprēķinā izmantotos koeficientus.
Saskaņā ar likumprojektu atsevišķi dzīvojošām pensijas vecuma personām vai personām ar invaliditāti koeficients tiks paaugstināts no 2,1 līdz 2,5. Mājsaimniecībām, kurās ir tikai pensijas vecuma personas vai personas ar invaliditāti, kā arī šādām mājsaimniecībām ar bērniem – no 1,7 līdz 2. Savukārt pārējām mājsaimniecībām koeficients pieaugs no 1,3 līdz 1,7.
Prognozēts, ka atbalsta saņēmēju skaits šajā periodā pieaugs par 7571 personu – no 33 040 līdz 40 611, bet vidējais pabalsta apmērs palielināsies par 46,15 eiro mēnesī – no 158,62 līdz 204,77 eiro.
Vienlaikus likumprojekts paredz iespēju pašvaldību darbiniekiem, kuri būs iesaistīti mājokļa pabalsta administrēšanā un veiks papildu darbu, noteikt piemaksu par darba intensitāti līdz 30% no mēnešalgas, kopējam piemaksu apmēram sasniedzot līdz pat 50%. Papildu slodze saistīta ar manuālu klientu lietu pārbaudi un pārrēķiniem, kā arī ar gaidāmo pieteikumu skaita pieaugumu.
Likumprojekts tika atbalstīts, neraugoties uz Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) un Latvijas Darba devēju konfederācijas (LDDK) iebildumiem. LPS norādīja uz būtisku administratīvo slogu un nepietiekamu valsts finansējumu, savukārt LDDK rosināja kā alternatīvu izmantot izstiepto maksājumu mehānismu, ļaujot iedzīvotājiem bez soda sankcijām segt apkures rēķinus līdz nākamajai sezonai.
Premjere Evika Siliņa debatēs uzsvēra, ka palīdzība iedzīvotājiem nepieciešama nekavējoties un valdība nedrīkst vilcināties ar lēmumu pieņemšanu. Vienlaikus līdz 28. februārim paredzēts iesniegt skaidru mehānismu par atlikto maksājumu iespējām, lai iedzīvotājiem netiktu piemērotas soda sankcijas.
Likumprojekts steidzamības kārtā tiks nodots izskatīšanai Saeimā.