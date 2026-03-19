Mediji: ASV apsver papildspēku nosūtīšanu uz Persijas līča reģionu
ASV prezidenta Donalda Trampa administrācija apspriež vairāku tūkstošu papildspēku nosūtīšanu uz Persijas līča reģionu, ziņo medijs "Reuters", atsaucoties uz avotiem.
Kā norāda medijs, viens no variantiem ir tāds, ka karavīri varētu palīdzēt ASV pārņemt kontroli pār Hormuza šaurumu. Paredzams, ka to varētu panākt galvenokārt ar jūras un gaisa spēku palīdzību, taču jūras šauruma piekrastes ieņemšanai būs nepieciešami karavīri. Otrs variants ir Persijas līča Harkas salas ieņemšana - no tās tiek eksportēti līdz pat 90% Irānas naftas produkcijas.
Šis variants tiek uzskatīts par ārkārtīgi riskantu, ņemot vērā, ka sala atrodas Irānas raķešu un bezpilota lidaparātu darbības zonā, turklāt karš ar Irānu ir nepopulārs amerikāņu sabiedrībā, un jauni upuri tikai pasliktinātu administrācijas iekšpolitisko stāvokli. Tiek arī pieļauta iespēja izmantot sauszemes spēkus, lai kontrolētu Irānas augsti bagātinātā urāna krājumus.
Nākamnedēļ reģionā ieradīsies jūras kājnieku ekspedīcijas spēki, un to jūras desanta vienībās ir 2000 karavīru. Tiesa, administrācija patlaban apspriež iespēju nosūtīt papildu spēkus, kas pārsniedz šo apjomu, sacīja "Reuters" sarunbiedri.