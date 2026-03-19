Policija vairākas dienas meklē pazudušo Līgu Grigorjevu; meitene komentāros paziņo, ka ir dzīva
Valsts policija šobrīd veic intensīvus meklēšanas darbus, lai atrastu bezvēsts pazudušo nepilngadīgo, 2010. gadā dzimušo Līgu Grigorjevu. Meitene pazuda šī gada 6. martā, kad devās ar autobusu no Aizkraukles uz Rīgu. Līdz šim brīdim jaunietes atrašanās vieta nav zināma.
Policija norāda, ka meitenei ir 170 cm augums, melni gari mati, un tajā dienā viņa bija ģērbusies melnas krāsas ziemas jakā. Valsts policija aicina visus, kuriem ir kāda informācija par Līgas atrašanās vietu, nekavējoties sazināties, zvanot pa tālruni 112.
Tomēr pēdējā laikā šī situācija ir ieguvusi jaunu pavērsienu. Zem "Facebook" ieraksta, kurā policija lūdz palīdzību pazudušās meitenes meklēšanā, profils ar tādu pašu vārdu un uzvārdu kā meklētajai meitenei ir ievietojis komentāru, ka "Es dzīva, šodien braucu mājās", kas liek domāt, ka meitene atrodas ceļā uz mājām un ir sveika un vesela. Tāpat komentārā viņa norāda: "Nesaprotu, kāpēc mani meklē, ja es uzturu kontaktu ar vecākiem un viņi zina, ka esmu dzīva."
Policija turpina izmeklēšanu un aicina ikvienu, kas varētu sniegt papildu informāciju, nekavējoties sazināties ar varas iestādēm.
Šis nav pirmais gadījums, kad it kā bezvēst pazudusi persona komentē policijas ierakstus par savu pazušanu. Līdzīgs gadījums ir bijis saistīts ar 2008. gadā dzimušās Rozalindas Narnickas meklēšanu.
Toreiz Valsts policija portālam Jauns.lv apstiprināja, ka persona komentēja Valsts policijas ierakstu sociālajos tīklos, kā arī uzturēja saziņu ar vecākiem, tomēr tajā paša laikā neatklāja savu atrašanās vietu, tāpēc meklēšanas pasākumi turpinājās.