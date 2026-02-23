Palielināti sodi par pārkāpumiem dronu pilotēšanā.
Šodien 15:01
Līdz 1000 eiro liels sods! Stājušies spēkā stingrāki noteiktumi dronu pilotēšanā
Aizvadītajā nedēļā, 18. februārī, stājās spēkā grozījumi likumā “Par aviāciju”, kas nosaka stingrākus ierobežojumus dronu izmantošanā.
Kā norāda Valsts policija, aizvadītajā gadā uzsākts 771 administratīvā pārkāpuma process pa pārkāpumiem bezpilota gaisa kuģu jeb dronu jomā. Tai skaitā fiksēti 150 gadījumi, kad droni nav bijuši marķēti vai identificējami un 91 pārkāpums, kad drons lidojis ārpus tiešās redzamības. Lai uzlabotu dronu lidojumu drošību, 2026. gada 18. februārī stājās spēkā grozījumi likumā “Par aviāciju”, kas paredz sekojošus administratīvos sodus:
- Par lidojuma veikšanu ar bezpilota gaisa kuģi, kas nav marķēts vai identificējams –
brīdinājums vai naudas sods līdz 150 eiro;
- Par lidojuma veikšanu ar bezpilota gaisa kuģi bez civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas (OCTA) –brīdinājums vai naudas sods līdz 200 eiro;
- Par lidojuma veikšanu ar bezpilota gaisa kuģi, ja tālvadības pilotam nav kvalifikācijas apliecinājuma – brīdinājums vai naudas sods līdz 300 eiro;
- Par lidojuma veikšanu ar bezpilota gaisa kuģi ārpus tiešās redzamības –
brīdinājums vai naudas sods līdz 300 eiro;
- Par šķidrumu izsmidzināšanu, materiālu vai vielu nomešanu, bīstamu izstrādājumu vai vielu pārvadāšanu ar bezpilota gaisa kuģi bez atļaujas brīdinājums vai naudas sods līdz 300 eiro;
- Par lidojuma veikšanu, ja bezpilota gaisa kuģis un tālvadības pilots nav reģistrēts bezpilota gaisa kuģu reģistrā brīdinājums vai naudas sods līdz 700 eiro;
- Par lidojuma veikšanu ar bezpilota gaisa kuģi, kas ir smagāks par pieļaujamo masu - brīdinājums vai naudas sods līdz 700 eiro;
- Par lidojuma veikšanu ar bezpilota gaisa kuģi, neievērojot attālumu līdz lidojumā neiesaistītām personām un cilvēku pulcēšanās vietām (bez atļaujas)
brīdinājums vai naudas sods līdz 700 eiro;
- Par atteikšanos no alkohola vai citu apreibinošo vielu pārbaudes naudas sods līdz 700 eiro;
- Par tālvadības pilota vai lidojuma uzraudzību, atrodoties alkohola ietekmē (>0,2 ‰) vai narkotisko vielu reibumā – naudas sods līdz 700 eiro;
- Par lidojuma veikšanu ar bezpilota gaisa kuģi, neievērojot prasības, kas noteiktas ģeogrāfiskajā zonā - brīdinājums vai naudas sods līdz 700 eiro;
- Par lidojuma veikšanu ar bezpilota gaisa kuģi, neievērojot noteikto pieļaujamo lidojuma augstumu, – brīdinājums vai naudas sods līdz 1000 eiro;
- Par lidojuma veikšanu ar bezpilota gaisa kuģi virs citiem aviācijas objektiem
brīdinājums vai naudas sods līdz 1000 eiro.
Valsts policija norāda, ka tiem dronu pilotiem, kuri iepriekš nav tikuši saukti pie administratīvās atbildības, tiek piemērots administratīvais sods – brīdinājums. Savukārt gadījumos, kad pārkāpums fiksēts atkārtoti, izvērtējot attiecīgā pārkāpuma smagumu, dronu pilotam tiks piemērots naudas sods.