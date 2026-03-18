Lielākā Skandināvijas lidsabiedrība atceļ reisus degvielas cenu kāpuma dēļ
Skandināvijas aviosabiedrība SAS otrdien paziņoja, ka atcels vismaz 1000 reisus aprīlī, jo Tuvo Austrumu kara dēļ ir pieaugušas degvielas cenas.
"Reaktīvo dzinēju degvielas cena 10 dienās ir divkāršojusies. Pat ja mēs mēģinām pēc iespējas absorbēt izmaksu kāpumu, tas ir šoks, kas tieši skar aviolīniju nozari," Zviedrijas biznesa laikrakstam "Dagens Industri" paziņoja SAS vadītājs Anko van der Verfs.
SAS bija viena no pirmajām aviosabiedrībām, kas paaugstināja biļešu cemas, lai kompensētu augošās reaktīvo dzinēju degvielas cenas.
"Mēs atceļam dažus simtus reisu martā, bet mēģinām pēc iespējas aizsargāt mūsu satiksmi," sacīja SAS vadītājs.
Viņš pavēstīja, ka vairāk atceltu reisu ir gaidāms pēc Lieldienām. Šie pasākumi skars "vismaz 1000" reisu, bet viņš uzsvēra, ka šī reisu atcelšana ir ierobežota mēroga ziņā, ņemot vērā, ka SAS veic apmēram 800 reisus dienā.
Lielākā daļa martā atcelto reisu ir iekšzemes maršrutos Norvēģijā, un tikai nedaudz tiek skarta Zviedrija un Dānija.
"Ņemot vērā esošo situāciju Tuvajos Austrumos, tai skaitā kraso un pēkšņo globālo degvielas cenu pieaugumu, mēs veicam pasākumus, lai stiprinātu mūsu izturību," teikts SAS paziņojumā.
"Viens šāds pasākums ir īstermiņa reisu atcelšanas ierobežotā skaitā."
Degvielas cenu pieauguma dēļ vairākas aviokompānijas, tai skaitā "Air France-KLM", "Cathay Pacific", "Air India", "Qantas" un SAS, ir pacēlušas biļešu cenas. Drošības apsvērumu dēļ daudzas aviosabiedrības ir apturējušas reisu veikšanu uz Tuvajiem Austrumiem.