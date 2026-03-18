Trešdien valsts austrumu daļā gaiss iesils līdz +12 grādiem
Foto: Paula Čurkste/LETA
Pīles pārplūdušajās Svētes palienas pļavās.
Sabiedrība

Trešdien valsts austrumu daļā gaiss iesils līdz +12 grādiem

Ziņu nodaļa

Jauns.lv/LETA

Trešdien Latvijā saulainākais un siltākais laiks saglabāsies austrumu novados, kur gaisa temperatūra vietām sasniegs +12 grādus, prognozē sinoptiķi.

Trešdien valsts austrumu daļā gaiss iesils līdz +1...

Priekšpusdienā vēl daudzviet valstī būs migla, vēlāk tā iespējama vietām piekrastē. Nav gaidāmi ievērojami nokrišņi.

Pūtīs lēns vējš. Gaisa temperatūra daudzviet valsts rietumu un centrālajā daļā nepārsniegs +3..+8 grādus.

Rīgā dienā izklīdīs migla, pūtīs lēns vējš, gaiss iesils līdz +7 grādiem.

Laikapstākļus nosaka anticiklons. Atmosfēras spiediens paaugstinājies līdz 1031-1033 hektopaskāliem jūras līmenī.

Tēmas

Laika ziņasLaikapstākļi

Citi šobrīd lasa