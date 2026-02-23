112
Šodien 12:47
Siguldas novadā automašīna "BMW" sabrauc gājēju; policija lūdz atsaukties aculieciniekus
Valsts policija (VP) lūdz atsaukties aculieciniekus traģiskam ceļu satiksmes negadījumam Siguldas novadā, kurā, automašīnai uzbraucot gājējam, dzīvību zaudēja cilvēks, informēja policijā.
Smagais negadījums noticis šā gada 16. februārī ap pulksten 19.20 Siguldas pagasta Jūdažos. Uz Ezera ielas, iepretim namam numur 3, transportlīdzekļa "BMW" vadītājs uzbrauca gājējam, kurš gūto traumu dēļ gāja bojā notikuma vietā.
Lai noskaidrotu precīzus notikušā apstākļus, Valsts policija aicina atsaukties ikvienu ceļu satiksmes negadījuma aculiecinieku, kurš var sniegt jebkādu izmeklēšanai noderīgu informāciju.
Likumsargi īpaši lūdz atsaukties to aculiecinieku, kurš negadījuma brīdī brauca no Jūdažiem virzienā uz Siguldu un apstājās notikuma vietā.
Iedzīvotāji, kuru rīcībā ir informācija par šo negadījumu, aicināti sazināties ar policiju, zvanot pa tālruņa numuru 670 86 661 vai vienoto ārkārtas palīdzības izsaukumu tālruni 112.