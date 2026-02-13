Atklātas jaunas ziņas par nāvējošo sadursmi Ventspilī, kurā dzīvību zaudēja sirmgalve
2025. gada 18. martā ap pulksten 09.15 no rīta, Valsts policijā tika saņemta informācija, ka Ventspilī, J. Poruka ielā noticis ceļu satiksmes negadījums, kurā dzīvību zaudējusi sirmgalve.
Valsts policijas amatpersonas par notikušo uzsāka kriminālprocesa un izmeklēšanā tika noskaidrots, ka vīrietis tirdzniecības vietas stāvlaukumā, vadot transportlīdzekli “Volkswagen Crafter”, uzsāka atpakaļgaitas manevru, taču pirms braukšanas sākšanas nepārliecinājās par tā drošību un nedarīja visu iespējamo, lai netiktu apdraudēti citi ceļu satiksmes dalībnieki. Rezultātā ar transportlīdzekļa aizmugurējo daļu notika sadursme ar gājēju, kura atradās automašīnas aizmugurē, kā rezultātā viņa nokrita uz zemes.
Pēc izraisītās sadursmes vīrietis neapturēja transportlīdzekli, bet turpināja braukšanu atpakaļgaitā, nepārliecinoties par ceļu satiksmes drošību un iespējamām briesmām, kā rezultātā uzbrauca virsū sirmgalvei, kura tobrīd atradās guļus stāvoklī uz zemes. Sieviete guva smagus miesas bojājumus un tika nogādāta medicīnas iestādē, taču tur no gūtajiem ievainojumiem mira.
Automašīnas vadītājs nekad nav nonācis policijas redzeslokā un ar policiju izmeklēšanas laikā sadarbojās. Tāpat viņa kolēģi, kuri atradās turpat, notikuma vietā, uzreiz sievietei sniedza pirmo palīdzību, taču diemžēl traumas nebija savienojamas ar dzīvību.
Valsts policijas amatpersonas ir pabeigušas izmeklēšanu esošajā kriminālprocesā par ceļu satiksmes noteikumu pārkāpšanu, ja to izdarījusi persona, kas vada transportlīdzekli, un ja tā izraisījusi cilvēka nāvi un ir nosūtījuši krimināllietas materiālus prokuratūrai kriminālvajāšanas uzsākšanai. Saskaņā ar Krimināllikumu, par šādu noziedzīgu nodarījumu soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz astoņiem gadiem, atņemot transportlīdzekļa vadīšanas tiesības uz laiku līdz pieciem gadiem. Soda apmēru noteiks tiesa.
Saskaņā ar Ceļu satiksmes noteikumiem, transportlīdzekļa vadītājam ir pienākums darīt visu iespējamo, lai netiktu apdraudēti citi ceļu satiksmes dalībnieki, it sevišķi mazāk aizsargātie – gājēji. Un pirms braukšanas sākšanas transportlīdzekļa vadītājam jāpārliecinās par ceļu satiksmes drošību un par to, vai netiks traucēti citi ceļu satiksmes dalībnieki. Tāpat, braucot atpakaļgaitā, transportlīdzekļa vadītājs nedrīkst traucēt citus ceļu satiksmes dalībniekus. Savukārt ja izveidojas ceļu satiksmei bīstami šķēršļi vai citas briesmas, kuras transportlīdzekļa vadītājs spēj pamanīt, viņam jāsamazina braukšanas ātrums vai pilnīgi jāaptur transportlīdzeklis, vai, neradot bīstamību citiem ceļu satiksmes dalībniekiem, šķērslis jāapbrauc.
Valsts policija atgādina, ka neviena persona netiek uzskatīta par vainīgu, kamēr tās vaina noziedzīga nodarījuma izdarīšanā netiek pierādīta likumā noteiktajā kārtībā.