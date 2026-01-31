Šoferis grāvī iebraucis apzināti, lai novērstu smagāku sadursmi - atklātas jaunas detaļas par negadījumu uz Ventspils šosejas.VIDEO
Piektdienas rītā uz Ventspils šosejas, netālu no Kūdras, grāvī iebraucis un apgāzies uzņēmuma "Talsu autotransports" pasažieru autobuss, kurš bija ceļā uz Rīgu. Šoferis grāvī iebraucis apzināti, lai novērstu smagāku sadursmi.
Pēc autobusa vadītāja sniegtās informācijas, negadījums noticis brīdī, kad kāds vieglās automašīnas vadītājs uzsācis pārdrošu apdzīšanas manevru. Tā kā pretī braukuši citi transportlīdzekļi, autobusa šoferis pieņēmis lēmumu stūrēt uz nomali un iebraukt grāvī, lai dotu vietu vieglajam auto un novērstu frontālu sadursmi, kas varēja beigties traģiski, vēsta TV3 raidījums “Degpunktā”.
Uzņēmuma "Talsu autotransports" Pasažieru pārvadājumu daļas vadītājs Mareks Bidzāns norāda, ka pasažieri, par laimi, nav guvuši traumas un turpinājuši ceļu uz Rīgu ar citu garāmbraucošu autobusu. Bidzāns uzsver, ka būtisku lomu spēlējis fakts, ka pasažieri bijuši piesprādzējušies.
Autobusā ir pieejams videoieraksts, ko izvērtēs Valsts policija, lai gūtu apstiprinājumu šofera stāstītajam par avārijas apstākļiem. Plānots, ka pēc izcelšanas no grāvja un remonta veikšanas autobuss atgriezīsies satiksmē.