FOTO: Madonas tautas slēpojumā piedalījušies teju 500 dalībnieku no visas Latvijas

Sestdien, 21. februārī, Madonas “Smeceres sils” trasē tika aizvadīts tradicionālais Madonas tautas slēpojums, kas šogad pulcēja teju 500 slēpotājus no visas Latvijas.
Sacensībās savus spēkus iemēģināja gan paši jaunākie dalībnieki, kas veica 300 metru distanci, gan pieredzējuši sportisti, kuri devās arī 16 un 32 kilometru distancēs. Sniegotā ziema Madonas pusē ļāva slēpotājiem doties garos trašu apļos caur “Smeceres sils” mežiem un stadionu, finišu visās grupās sasniedzot 460 dalībniekiem. Pasākuma jaunākajam dalībniekam bērnu distancē bija tikai trīs gadi, savukārt vecākajam — vairāk nekā 80 gadu, apliecinot, ka slēpojums Madonā ir piemērots visām paaudzēm.
Rīts sacensību dienā sākās ar “Nateo” bērnu distancēm — 300, 500 un 700 metru slēpojumiem, kuros piedalījās bērni līdz 10 gadu vecumam. Daudziem no viņiem tā bija pirmā sacensību pieredze. Pēc tam trasē devās aptuveni 100 jaunieši līdz 12 gadu vecumam, lai veiktu “Sunly” 2,5 kilometru distanci.
Tam sekoja pirmā tautas distance, kurā piedalīties varēja ikviens interesents neatkarīgi no vecuma — “Herkuless” 6,5 km distance, kurā startēja nepilni 100 dalībnieki. Pēdējie uz starta līnijas stājās “Sportland Latvija” 16 km distances un “Mežu sili” 32 km distances dalībnieki. 16 kilometru distancē ātrākais bija talantīgais, vien 16 gadus jaunais distanču slēpotājs Valts Skujiņš, aiz viņa — Viesturs Eglītis un Indriķis-Ints Circenis. Starp sievietēm uzvarēja Adriāna Šuminska, otrā — Amanda Reilija Zariņa, trešā — Lāsma Beķere.
Savukārt garākajā distancē ātrākais bija biatlonists Aleksandrs Patrijuks, kam sekoja Alvis Pivors un Andris Jubelis. Sieviešu konkurencē uzvarēja biatloniste Sandra Buliņa, otrā — Annija Pušņakova, trešā — Raivita Birkentāla. Ātrākie abās grupās ieguva savā īpašumā “Garmin” Forerunner sērijas pulksteņus.
“Šogad īpaši priecēja lielais dalībnieku skaits — esam patiesi gandarīti, ka pasākums izdevās siltā, ģimeniskā atmosfērā. Garāko distanču slēpotāji varēja baudīt aptuveni 16 kilometru apli pa skaistām meža trasēm, pilnvērtīgi izmantojot šīs ziemas sniegu. Esam ļoti priecīgi arī par kuplo bērnu un jauniešu skaitu — centāmies nodrošināt pēc iespējas plašāku apbalvošanu dažādās vecuma grupās, lai tas kalpotu kā neliela motivācija kustēties un sportot arī ziemā,” pēc sacensībām uzsvēra pasākuma organizators Gundars Upenieks.
Madonas slēpojums gadu gaitā pulcējis arī augsta līmeņa sportistus, tostarp olimpiešus — Andreju Rastorgujevu, Ilmāru Brici, Oskaru Muižnieku, Arvi Liepiņu, Baibu Bendiku, Raimo Vīgantu, Kitiju Auziņu, Robertu Slotiņu un Samantu Krampi. Madonas tautas slēpojumu organizē biedrība “Sportlat”, sadarbojoties ar Madonas novada pašvaldību. Pasākumu atbalstīja “Nateo”, “Dobeles dzirnavnieks”, “Herkuless”, “Sunly”, “Mežu sili”, RITC, “Sportland”, “Garmin”, “Latvijas valsts meži” un “Smeceres muižas krogs”.