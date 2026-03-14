Aculiecinieki fiksē bīstamu situāciju uz Jelgavas šosejas: neadekvāts šoferis haotiski manevrē un taranē ceļa zīmes. VIDEO
Sestdien uz Jelgavas šosejas (A8) virzienā uz Rīgu fiksēts kāds autovadītājs, kurš ar savu neadekvāto un bīstamo braukšanas stilu radījis nopietnu apdraudējumu citiem ceļu satiksmes dalībniekiem.
Kā vēsta Sadursme.lv, sākotnēji transportlīdzeklis uz šosejas haotiski un neparedzami pārvietojies no vienas braukšanas joslas uz otru. Savukārt, iebraucot Rīgas pilsētas teritorijā, vadītājs nav spējis novaldīt spēkratu un ietriecies ceļa remontdarbu zonā izvietotajās brīdinājuma zīmēs.
Pēc sadursmes autovadītājs nevis apstājies, lai novērtētu situāciju, kā to prasa ceļu satiksmes noteikumi, bet gan turpinājis kustību. Vēlāk gan transportlīdzeklis tomēr apturēts, un tā vadītājs izkāpis no salona, lai ar kāju spērieniem mēģinātu atbrīvoties no zem automašīnas apakšas iestrēgušajām ceļa zīmēm.
Par notikušo incidentu un bīstamo situāciju uz ceļa ir ziņots Valsts policijai, kurai tagad būs jāskaidro negadījuma apstākļi, kā arī autovadītāja neadekvātās rīcības iemesli.