Noskaidroti latgaliešu kultūras gada balvas "Boņuks" ieguvēji
Latgaliešu kultūras gada balva "Boņuks" sestdienas vakarā piešķirta arī pērn pašvaldības atlaistajai Latgales vēstniecības "Gors" vadītājai Diānai Zirniņai un Latgales Dziesmu svētkiem Daugavpilī.
Balvas pasniegšanas ceremonijā Latgales vēstniecībā "Gors" godināti desmit aktīvākie, spilgtākie un nozīmīgākie notikumi, personības un aktivitātes, kas īpaši bagātinājušas latgalisko kultūru. Kopumā balvai šogad bija izvirzīti 155 pretendenti, no kuriem apbalvojumam žūrija nominēja 30 notikumus, personības un aktivitātes.
Latgaliešu kultūras gada balvas "Boņuks" par veikumu 2025. gadā saņēma latgaliešu folkloras pārrakstītāja Anna Putāne, ilggadējā "Gora" vadītāja Zirniņa, latgaliešu kultūras un literatūras kopēja Edeite Laime, folkloras kopas "Grodi" albums "Sudrabu smeldama" un grupas "Bruoli i muosys" albums "Na pādejais". Godināta arī Daugavpils teātra aktrise Kristīne Veinšteina, Latgales Dziesmu svētki Daugavpilī, "LSM Bērnistaba" latgaliski, Nautrānu kultūrtelpa, "Nezināmā Rēzekne" un tās organizētie pasākumi.
Savukārt par mūža ieguldījumu latgaliešu kultūras attīstībā sveikta kultūras darbiniece, Ziemeļlatgales tradicionālās kultūras sargātāja, projektu vadītāja, kultūrvēstures pētniece Ruta Cibule
Latgaliešu kultūras gada balva "Boņuks" pirmo reizi pasniegta 2009. gadā. Balvas mērķis ir apkopot iepriekšējā gada nozīmīgākos veikumus un notikumus, godināt aktīvākos Latgales kultūras procesa pārstāvjus un popularizētājus, kā arī veicināt jaunrades attīstību un kultūras daudzveidību.
Pretendentus balvai arī šogad bija iespējams pieteikt kategorijās "Valoda. Literatūra. Publicistika", "Aktivitātes. Notikumi. Personības" un "Audio. Video".