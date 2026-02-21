Natālija Ābola uzvar tiesā Liānu Langu, bet ir sašutusi par piespriesto sodu
Tiesa atzina, ka komentāri zem Rīgas domes deputātes un sabiedriskās darbinieces Liānas Langas publikācijas ir aizskāruši savulaik Latvijā populārās televīzijas žurnālistes un politiķes Natālijas Ābolas godu un cieņu. Tomēr piespriestās kompensācijas apmērs — 200 eiro — prasītājai izraisīja asu neapmierinātību.
Natālija Ābola saņēma tiesas spriedumu lietā pret Rīgas domes deputāti, dzejnieci un "atkrieviskolatviju" iniciatori Liānu Langu. Par iemeslu tiesvedībai kļuva Langas ieraksts sociālajos tīklos, kurā viņa paziņoja, ka "visiem šiem ābolveidīgajiem nevajag tiesāties ar Latviju, bet repatriēties prom no svešas zemes un valodas uz savas etniskās izcelsmes valsti".
Ābola uzskatīja publikāciju par viņas godu un cieņu aizskarošu un vērsās tiesā. Procesa laikā viņa uzsvēra, ka ir Latvijas pilsone, latviete pēc izcelsmes un, ka viņai nav citas dzimtenes. Viņa atgādināja par savu dalību 1990. gadu sākuma barikādēs un norādīja, ka nepieņem mēģinājumus apšaubīt viņas tiesības dzīvot savā valstī.
Ko nolēma tiesa
Kā Ābola paziņoja sociālajos tīklos, tiesa atzina pārkāpuma faktu: "Tiesa atzina, ka aizskarošie komentāri zem publikācijas patiešām aizskāra godu un cieņu, un noteica atbildētājas atbildību par to neizdzēšanu — 200 eiro apmērā."
Pēc viņas teiktā, procesa laikā tika iesniegti pierādījumi un juridiski argumenti, kas apstiprināja atbildētājas vainu: "Tiesnese nevarēja neatzīt viņas vainu — tas tika pierādīts procesā ar mani un manu advokātu, balstoties uz iesniegtajiem materiāliem un tiesiskajiem argumentiem. Tieši tāpēc kompensācija tomēr tika piespriesta."
Vienlaikus prasītāja sašutusi par piespriestās summas apmēru. Viņa to uzskata par nesamērīgu salīdzinājumā ar konstatēto pārkāpumu:
"Konstatējot pārkāpuma faktu, tiesa faktiski reducēja atbildību līdz simboliskai summai, tādējādi nonivelējot pašu cilvēka cieņas aizsardzības principu."
Pēc Ābolas teiktā, tiesā tika apstiprināti fakti par viņas pilsonību un izcelsmi: viņa ir latviete, brīvi pārvalda valsts valodu, viņai ir tikai Latvijas pilsonība un viņa piedalījusies barikādēs par neatkarību. Šie fakti netika apstrīdēti. Tomēr, kā uzskata žurnāliste, publikācija, kuru viņa vērtē kā naida kurināšanu un publisku pazemošanu, "nav saņēmusi pienācīgu juridisku novērtējumu".
"Jā, tiesa formāli atzina pārkāpumu. Taču piespriestais sods izskatās kā atbildības mazināšana un bīstams signāls sabiedrībai: it kā šādas darbības nemaz nebūtu tik nopietnas."
Rezultātā Natālija Ābola paziņoja, ka plāno apspriest turpmākos soļus ar advokātu: "Esmu pārliecināta — ja vaina ir pierādīta, tiesiskajai reakcijai jābūt samērīgai. Pretējā gadījumā apdraudēts tiek ne tikai konkrēts cilvēks, bet arī pati ideja par goda, cieņas un vienlīdzības likuma priekšā aizsardzību. Par turpmākajām darbībām konsultēšos ar advokātu."