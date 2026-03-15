Uz Latvijas ceļiem diennakts laikā pieķerti 12 dzērājšoferi
Par braukšanu alkohola reibumā pagājušajā diennaktī uz Latvijas autoceļiem pieķerti 12 transportlīdzekļu vadītāji, pavēstīja Valsts policijā.
Par braukšanu alkohola reibumā seši transportlīdzekļu vadītāji pieķerti Vidzemē, pa diviem Rīgas reģionā un Latgalē, bet pa vienam Zemgalē un Kurzemē.
Par transportlīdzekļa vadīšanu alkohola reibumā sākti divi administratīvā pārkāpuma procesi un 10 kriminālprocesi. Automašīnas konfiskācija tiks piemērota trijos gadījumos.
Pagājušajā diennaktī uz Latvijas autoceļiem pieķerti arī 211 atļautā braukšanas ātruma pārsniedzēji, tostarp 68 Vidzemē, 62 Kurzemē, 43 Latgalē, 28 Zemgalē un 10 Rīgas reģionā.
Tāpat trīs transportlīdzekļu vadītāji pieķerti par agresīvu braukšanu, tostarp divi transportlīdzekļu vadītāji pieķerti Zemgalē, bet viens Vidzemē.
Kopumā ceļu satiksmes jomā pagājušajā diennaktī pieņemti 523 administratīvo pārkāpumu lēmumi, tostarp Vidzemē fiksēti 137 administratīvie pārkāpumi, bet Latgalē - 123.
Jau vēstīts, ka 2022. gada novembrī stājās spēkā grozījumi Krimināllikumā, kas paredz kriminālatbildību par transportlīdzekļa vadīšanu vai mācīšanu vadīt transportlīdzekli, ja izelpotā gaisa vai asins pārbaudē konstatētā alkohola koncentrācija pārsniedz 1,5 promiles. Tāpat kriminālatbildība paredzēta par transportlīdzekļa vadīšanu vai mācīšanu vadīt transportlīdzekli, atrodoties narkotisko, psihotropo, toksisko vai citu apreibinošu vielu ietekmē.
Turklāt tiek konfiscēts transportlīdzeklis, ja īpašnieks to vadījis stiprā reibumā vai atteicies no apreibinošo vielu klātbūtnes organismā pārbaudes. Gadījumos, ja reibumā vadītais transportlīdzeklis pieder citai personai, no vainīgās personas piedzen pilnu vai daļēju šī transportlīdzekļa vērtību.