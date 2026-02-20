Likusmargi izlīdz nelaimē nonākušam vīrietim ar kājas traumu.
Runā Rīga
"Nebija neviena, kurš spētu palīdzēt": likumsargi izlīdz nelaimē nonākušam vīrietim ar kājas traumu. VIDEO
Rīgas pašvaldības policijas darbinieki snieguši palīdzīgu roku kādam vientuļam vīrietim ar kājas traumu, palīdzot viņam nokļūt no ārstniecības iestādes līdz pat dzīvokļa durvīm.
Šā gada 15. februārī likumsargi saņēma izsaukumu uz kādu Rīgas medicīnas iestādi. Tur atradās vīrietis, kurš savainotās kājas dēļ bija nonācis bezpalīdzīgā stāvoklī un nespēja patstāvīgi mērot ceļu mājup. Turklāt vīrietim tajā brīdī nebija neviena tuvinieka vai drauga, kurš varētu palīdzēt.
Atsaucoties palīdzības saucienam, policijas darbinieki ieradās slimnīcā un nogādāja cietušo dzīvesvietā. Ņemot vērā, ka savainojuma dēļ vīrietim bija grūtības pārvietoties, policisti viņu arī pavadīja pa kāpnēm līdz pat dzīvoklim.
"Arī šāda ir mūsu darba ikdiena – palīdzības sniegšana līdzcilvēkiem, kad tas visvairāk nepieciešams!" savā "Facebook" kontā raksta likumsargi.