FOTO: Tukuma novada skolēni izsaka pateicību operatīvajiem dienestiem
Skolēni ar pašu ceptām piparkūkām pateicās mediķiem, ugunsdzēsējiem un policistiem par viņu nesavtīgo darbu, stiprinot empātiju un kopības sajūtu. Sirsnīgā iniciatīva apvienoja radošumu ar pilsonisko atbildību un atgādināja, ka neliels žests var sagādāt lielu prieku.
Skolēnu sirds siltums un pateicība operatīvajiem dienestiem par drosmi un rūpēm šogad tika iecepts gardās piparkūkās. Tās uz mirkli priecēja ikvienu piparkūku izstādē, bet pēc tam devās uz savām jaunajām mājām – pie tiem, kuri ikdienā stāv sardzē par mūsu drošību un veselību.
Piparkūkas tika dāvinātas mediķiem, ugunsdzēsējiem un policistiem, kā simboliska pateicība par viņu nesavtīgo darbu, atbildību un spēju palīdzēt visgrūtākajos brīžos. Šī iniciatīva skolēniem bija iespēja ne tikai radoši darboties, bet arī apzināties līdzcietības, pateicības un pilsoniskās atbildības nozīmi.
Kā norāda skolēni, šādi darbi stiprina empātiju, kopības sajūtu un atgādina, ka pat neliels žests var sniegt lielu prieku. Tāpat tiek teikts paldies visiem skolēniem un skolotājiem, kuri iesaistījās šajā Ziemassvētku aktivitātē.