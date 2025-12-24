NMPD dalās ar sirsnīgu pirmsvētku brīnumu.
Šodien 10:33
Rets notikums pirms Ziemassvētkiem - NMPD dalās ar sirsnīgu pirmsvētku brīnumu
Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests (NMPD) dalījies ar īpaši sirsnīgu notikumu – vienas dienas laikā dienesta brigādes palīdzējušas pasaulē nākt diviem mazulīšiem.
Vakardien mediķi piedzīvojuši gan satraucošus, gan sirdssiltus brīžus, palīdzot piedzimt puisītim un meitenītei. Abas ģimenes Ziemassvētkus sagaidīs kuplākā pulkā, jo mājās jau gaida arī brāļi un māsas.
NMPD norāda, ka šādi notikumi negadās bieži, un dēvē tos par patiesu pirmssvētku brīnumu, kas ienes siltumu un prieku gan mediķu ikdienā, gan ģimeņu svētku gaidās.