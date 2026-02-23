Izglītības un zinātnes ministrijā starp Valsts sekretāra vietniekiem vispelnošākā - Karīna Caunīte-Orupe
Sākoties 2026. gadam, atskatāmies un pētām, kuri ierēdņi ministrijās pērn ir bijuši pelnošākie savos amatos. Izglītības un zinātnes ministrijas Valsts sekretāra vietnieku komandā ar šo izceļas Karīna Caunīte-Orupe.
Esot IZM Valsts sekretāra vietnieces amatā (administratīvie jautājumi), Karīna Caunīte-Orupe 2025. gadā saņēma mēnešalgu 4695 eiro (bruto) apmērā.
Šādu algu saņem arī pārējie četri Valsts sekretāra vietnieki, taču Caunīte-Orupe ievērojami izceļas ar naudas balvām un bonusiem – pērn vietniecei piešķirta naudas balva mēnešalgas apmērā (4695 eiro, bruto) un – vēl arī bonuss – 3521, 25 eiro (bruto) apmērā.
Tas gan vēl nav viss. Jāpieskaita arī no 03.03.2025. līdz 30.12.2025. saņemtā piemaksa – 20% apmērā par papildus amata aprakstā noteikto amata pienākumu pildīšanu un no 10.03.2025. līdz 31.12.2025. piemaksa 10% apmērā par papildus amata aprakstā noteikto amata pienākumu pildīšanu.
Līdzīga aina ieskicējas arī IZM sniegtajos datos par šo gadu.
No augsta amata ātro kredītu firmā uz ministriju
Caunīte-Orupe izmantojusi arī ikgadējo atvaļinājumu (2025. gada 7.-9. maijs, 24. – 31. maijs, 2.-7. septembris, 8.-12. decembris), kā arī papildatvaļinājumu par bērniem (2025. gada 7.-9. maijs, 24. maijs).
Saskaņā ar publiski pieejamo informāciju, pirms darba ministrijā Caunīte-Orupe kopš 2014. gada darbojās “ātro kredītu” jomas firmā AS “TWINO Investments”, kurai togad pievienojās, ieņemot Risku direktores amatu, savukārt vēl 2021. gadā kļuva par “TWINO” grupas Operacionālo vadītāju. Pēc gada Caunīte-Orupe kļuva par “TWINO” Izpilddirektori un Valdes priekšsēdētāju.
Bez Caunītes-Orupes IZM Valsts sekretāra vietnieku amatus 2025. gadā ieņēma Kristīne Niedre-Lathere, Lana Frančeska Dreimane, Ilze Saleniece, Laura Treimane, Edgars Pukinsks. Lanai Frančeskai Dreimanei 2025. gadā piešķirts bonuss 3521,25 eiro (bruto) apmērā, savukārt Laurai Treimanei - 3051,75 eiro (bruto) apmērā.