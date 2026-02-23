Nikolas Kidmenas šķirtajam vīram pie sāniem jau cita. Bet kādi attiecību plāni ir aktrisei?
Holivudas aktrises Nikolas Kidmenas un kantri dziedātāja Kīta Urbana laulība oficiāli šķirta šā gada janvārī. Bet dzīve nestāv uz vietas. Kītam pie sāna jau ir cita sieviete, un nesen atklāta jaunākā informācija arī par Nikolas privāto dzīvi.
Nikola Kidmena pabeidza šķiršanos no Kīta Urbana janvārī, un kopš tā laika kantri dziedātājs ir uzsācis jaunas attiecības ar citu sievieti, taču filmas “Mazulīte” zvaigznei mīlas dzīve šobrīd nav prioritāšu sarakstā.
Izskanējušas ziņas, ka 58 gadus vecajai aktrisei ir uzradies jauns pielūdzējs. Par viņu interesi izrādījis multimiljonārs uzņēmējs un “MGM Resorts International” valdes priekšsēdētājs Pols Salems, taču Nikola nav gatava uzsākt jaunas romantiskās attiecības. “Page Six” informē, ka aktrise šobrīd ir koncentrējusies uz mātes lomu.
"Viņa ne ar vienu nesatiekas, viņa ir brīva sieviete. Viņa ir koncentrējusies uz bērniem," piebilda avots, runājot par Kidmenu, kurai ir divas meitas – Sandeja Rouza (17) un Feita Mārgareta (15), kuras dzimušas laulībā ar Kītu Urbanu.
Kāds zinātājs atklājis, ka Pols Salems sarunā ar abu kopīgiem draugiem atzinies, ka viņam ir romantiska interese par Nikolu. Pāris viens otru pazīst, taču līdz šim nekad nav pavadījuši laiku kopā. Salems ir šķirtenis kopš 2021. gada, savukārt Kidmenas šķiršanās ir salīdzinoši nesena, un viņa šobrīd uzturas dzimtajā Austrālijā kopā ar bērniem.
"Viņai ļoti patīk pavadīt laiku ar ģimeni. Viņa ir atpūtusies un optimistiski noskaņota par jauno gadu," izteicies paziņa.
Savukārt Kīts Urbans jau ir uzsācis attiecības ar citu sievieti, tāpēc pāra kopīgās meitas publiski atbalsta savu mammu.