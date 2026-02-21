Pabeigti Ķemeru mežaparka pārbūves darbi
Janvārī pabeigti 2025. gada jūnijā uzsāktie Ķemeru mežaparka pārbūves un labiekārtošanas būvdarbi Tūristu ielā 17.
Būvdarbu rezultātā atjaunots vēsturiski izveidotais gājēju celiņu tīkls, izveidots labiekārtojums atpūtai dabā un izziņai, kā arī ir pārbūvēti un restaurēti divi vēsturiskie gājēju tiltiņi pār Vēršupīti.
Vēsturiskais Ķemeru kūrorta ainavu parks ar celiņu tīklu, arhitektūras elementiem un vairākiem tiltiņiem pār cauri plūstošo Vēršupīti veidots kopš 1838. gada. Labiekārtojot parka teritoriju, saglabāts oriģinālais plānojums, kultūrvēsturiskās vērtības un saikne ar apkārtējo kultūrvēsturisko vidi, veidojot harmonisku dabas telpu.
Būvdarbi Ķemeru mežaparka teritorijā tika uzsākti 2025. gada vasarā. To īstenošanai piesaistīts Eiropas Jūrlietu, zvejniecības un akvakultūras fonda (EJZAF) līdzfinansējums, valsts budžeta aizdevums un Jūrmalas pašvaldības budžeta līdzekļi.
Eiropas Jūrlietu, zvejniecības un akvakultūras fonda (EJZAF) līdzfinansētā projekta “Ķemeru meža parka pārbūve” ietvaros Ķemeru mežaparkā izveidota labiekārtota dabas taka gājējiem un riteņbraucējiem, laukums nelielu pasākumu un aktivitāšu rīkošanai, piknika vieta, kā arī parka lauces malā ierīkota labiekārtota “zaļā klase”. Mazākajiem apmeklētājiem tajā pieejamas arī atsperu šūpoles.
Dabas taka sniedz iespēju ne tikai atpūsties svaigā gaisā, bet arī iepazīt vietējo floru un faunu. Ierīkoti informatīvi stendi ar izglītojošu saturu par biotopos sastopamajiem augiem un dzīvniekiem, kas izstrādāti sadarbībā ar Dabas aizsardzības pārvaldes speciālistiem.
Mežaparka labiekārtojumu papildina funkcionāls apgaismojums gar dabas takas galvenajiem celiņiem, virzienu norādes, atpūtas soliņi, velostatīvi un piknika galdi, nodrošināts elektrības pieslēgums, ko varēs izmantot dabas izziņas un citu pasākumu rīkošanai.
Būvdarbus veica SIA “JM 15”, būvprojektu izstrādāja SIA “Lauder Architects”, bet būvuzraudzību nodrošināja SIA “Jurēvičs un partneri”.
Projektu “Ķemeru meža parka pārbūve” (Nr. 25-08-UL02-U31421.102-000010) līdzfinansē Eiropas Jūrlietu, zvejniecības un akvakultūras fonds (EJZAF). Projekta īstenošanu atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests.
Projekta kopējās izmaksas ir 555,57 tūkstoši eiro, tajā skaitā EJZAF līdzfinansējums – 270,00 tūkstoši eiro. Pārējās izmaksas sedz Jūrmalas pašvaldība, piesaistot valsts budžeta aizdevumu.
Projekta mērķis ir veicināt ietekmes uz vidi mazināšanu un bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu Ķemeru Nacionālā parka teritorijā, atjaunojot vēsturiski izbūvēto gājēju celiņu tīklu un labiekārtojot dabas taku gājējiem un velosipēdistiem, veicinot dabas un kultūras mantojuma objektu ilgtspējīgu izmantošanu.
Ķemeru mežaparka teritorijā vienlaikus ar Eiropas Jūrlietu, zvejniecības un akvakultūras fonda (EJZAF) līdzfinansētā projekta īstenošanu Jūrmalas pašvaldība veica arī divu vēsturisko akmens mūra gājēju tiltiņu pār Vēršupīti pārbūvi un restaurāciju.
Būvdarbu laikā tika pārbūvētas un nostiprinātas tiltiņu konstrukcijas, atjaunots laukakmens mūris, izbūvēta ietves daļa ar asfaltbetona segumu un sīkšķembām, kā arī atbilstoši oriģinālajam izskatam restaurētas tiltiņu margas.
Gājēju tiltiņiem ir valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa statuss. Tie ir izteiksmīgi un gleznaini objekti, kas harmoniski iekļaujas vēsturiskā parka ainavā.
Būvdarbus veica SIA “JM 15”, būvprojektu izstrādāja un autoruzraudzību nodrošināja SIA “Livland Group”. Būvuzraudzību nodrošina SIA “Jurēvičs un partneri”.
Tiltiņu pārbūve un restaurācija īstenota valsts budžeta aizdevuma finansēta infrastruktūras projekta “Divu gājēju tiltiņu pār Vēršupīti pārbūve” ietvaros. Projekta kopējās izmaksas ir 281,61 tūkstotis eiro, kas segtas no valsts budžeta aizdevuma un Jūrmalas pašvaldības budžeta finansējuma.