"Tā taču ir mūsu mašīna!" Ģimene Mežciemā pa logu pēkšņi ierauga baisu skatu: pagalmā uzliesmo viņu auto.VIDEO
Ceturtdienas rītā Rīgā, Mežciema apkaimē, aizdedzies un pilnībā nodedzis vieglais automobilis "Volvo". Automašīna uzliesmojusi pēc tam, kad tai attālināti ieslēgta autonomā sildīšana.
Kā vēsta TV3 raidījums "Degpunktā", Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) darbiniekiem ierodoties notikuma vietā, automašīna jau dega ar atklātu liesmu. Pateicoties glābēju operatīvajai rīcībai, tika novērsta uguns izplatīšanās uz blakus novietotajiem transportlīdzekļiem. Vienam no blakus esošajiem automobiļiem karstuma ietekmē ir bojāti virsbūves elementi.
Kā norāda automašīnas īpašnieku ģimene, ugunsgrēku pa daudzdzīvokļu ēkas devītā stāva logu pirmais pamanījis dēls. Viņš gan nav sapratis, ka deg ģimenes auto. „Tur kaut kāda mašīna deg!” viņš teicis.
„Ā, tā taču ir mūsu mašīna!” vīrs iesaucies, paskatoties pa logu, un nekavējoties steidzies ārā ar mājās pieejamo ugunsdzēšamo aparātu, taču uguns izplatījusies pārāk strauji. „Tur, protams, vairs neko… Bija tādas liesmas, ka…” raidījumam atklāja nodegušā auto īpašnieka sieva.
Pēc sākotnējās informācijas, ugunsnelaimē varētu būt vainojams tehnisks defekts. Īpašnieks pirms došanās ceļā bija attālināti iedarbinājis automašīnas apsildi. Ģimene norāda, ka transportlīdzeklis bijis tehniski labi uzturēts un tam nesen veikts apkures sistēmas remonts. Cilvēki incidentā nav cietuši.