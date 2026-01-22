Baisa nakts Imantā: iedzīvotājus pamodina skaļi sprādzieni - mājas pagalmā mistiski uzliesmo BMW. VIDEO
Svētdienas rītā Rīgā, Imantas mikrorajonā, kāda daudzdzīvokļu nama pagalmā pilnībā sadegusi vieglā automašīna "BMW", un policija par notikušo sākusi kriminālprocesu.
Izsaukums uz notikuma vietu saņemts ap plkst. 2.00 naktī. Aculiecinieki ziņojuši par spēcīgām liesmām un sprādzienveida trokšņiem. Dzēšanas darbi ilguši nepilnu stundu, taču transportlīdzeklis iznīcināts pilnībā – palicis tikai metāla karkass, vēsta raidījums "Degpunktā".
"Ik pa laikam bija blīkšķi. No tā varēja arī pamosties, jo ik pa laikam bija blīkšķi. Domāju kāds pirotehniku kaut kur spridzina naktī. Nu, sprāga droši vien riepas, bāka, vēl kaut kas,” raidījumam atklāja kāds mājas iedzīvotājs.
Automašīnas īpašniece raidījumam norādījusi, ka spēkratu stāvvietā novietojusi ap plkst. 20.00, un ugunsgrēks izcēlies vairāk nekā piecas stundas vēlāk, tāpēc viņa apšauba versiju, ka ugunsgrēks izcēlies elektronikas dēļ, un pieļauj ļaunprātīgu dedzināšanu.
Valsts policijas pārstāve Gita Gžibovska apstiprināja, ka saistībā ar notikušo uzsākts kriminālprocess pēc Krimināllikuma 185. panta otrās daļas – par svešas mantas tīšu iznīcināšanu vai bojāšanu, ja tā izdarīta ar dedzināšanu.
Lai noskaidrotu notikušā apstākļus, policija aicina atsaukties aculieciniekus, kuru rīcībā varētu būt izmeklēšanai noderīga informācija vai videoieraksti, zvanot pa tālruni 25496866 vai 112.