Sāksies jauns remontdarbu posms Tukuma vilcienu līnijā
No šī gada 28. februāra Tukuma vilcienu līnijā sākas piektais elektrificētā tīkla modernizācijas darbu posms.
Pielāgojoties būvdarbu norisei, šajā līnijā būs jauns vilcienu kustības grafiks, un atsevišķos reisos posmā Zolitūde–Dubulti vilcienu pasažierus Vivi pārvadās ar autobusiem. Vienlaikus izmaiņas vilcienu kustības grafikā būs arī vairākiem Jelgavas un Aizkraukles līnijas vilcieniem. Šo darbu posmu VAS “Latvijas dzelzceļš” plāno veikt līdz 10. aprīlim.
Šajā laikā Tukuma līnijas pasažieriem būs iespēja izmantot:
- vilcienus maršrutā Rīga–Tukums II, kas kursēs ik pēc stundas un piecām minūtēm;
- savienotos reisus maršrutā Rīga–Dubulti, kuros posmā Zolitūde–Dubulti pasažierus pārvadās autobusi;
- papildu savienotos reisus maršrutā Rīga–Tukums II ar atiešanas laiku plkst. 6.00 un Tukums I–Rīga ar atiešanas laiku plkst. 6.18, kuros būs divreiz jāpārsēžas, jo posmā Zolitūde–Dubulti pasažierus pārvadās autobusi.
Vivi aicina savlaicīgi iepazīties ar jauno kustības sarakstu un ieplānot papildu laiku, jo grafiks var mainīties satiksmes, laika apstākļu vai tehnisku iemeslu dēļ.
Mainīsies vairāku vilcienu atiešanas laiki Jelgavas un Aizkraukles vilcienu līnijās
Tukuma vilcienu līnijas remontdarbi ietekmēs arī vilcienu kustību Jelgavas un Aizkraukles vilcienu līnijās. Atsevišķiem vilcieniem mainīsies kustības grafiks, taču visi reisi tiks saglabāti. Vivi aicina pirms brauciena pārbaudīt izvēlētā reisa atiešanas un pienākšanas laikus.
Vilcieniem Ķemeru un Slokas stacijās būs gaidīšanas laiks
Lai dotu ceļu pretim braucošajam vilcienam, atsevišķiem Vivi vilcieniem kustības grafikā ir paredzēts gaidīšanas laiks. No rīta vilcieni virzienā uz Tukumu stāvēs Ķemeru stacijā aptuveni 25 minūtes, bet pēcpusdienā vilcieni Rīgas virzienā Slokas stacijā stāvēs aptuveni 15 minūtes. Pasažieri šajā laikā ir aicināti palikt savās vietās.
Autobusiem Tukuma līnijā būs astoņas pieturas
Autobusa pieturas Zolitūdē un Imantā abos virzienos abās stacijās atradīsies esošajās pilsētas autobusa pieturvietās Rostokas ielā, savukārt Babītē – autobusi virzienā uz Rīgu izmantos esošo pieturu “Babītes stacija”, bet virzienā uz Dubultiem autobusu pieturu “Rododendru audzētava” uz autoceļa A5 Rīgas apvedceļš.
Vairākas pieturas saglabāsies tajās pašās vietās, kur tās bija izvietotas iepriekšējā būvdarbu posmā. Lielupē pieturas abos virzienos atradīsies esošajās pilsētas autobusa pieturvietās Vienības prospektā, Bulduros – Meža prospektā, Dzintaros – virzienā uz Rīgu Edinburgas prospektā, bet virzienā uz Tukumu – Meža prospektā, Majoros – Lienes ielā, Dubultos – Zigfrīda Meierovica prospektā. Šajā posmā autobuss nepiestās Priedainē.
Pasažieri pārsēsties no vilciena uz autobusu varēs kā Imantā, tā Zolitūdē. Taču katrā pieturā tikai vienā virzienā pārsēšanās būs ērtāka, jo tajās autobusu un vilcienu reisi būs salāgoti. Dubultu virzienā pasažieriem ērta pārsēšanās no vilcieniem uz autobusiem būs nodrošināta Zolitūdē, savukārt no autobusiem uz vilcieniem Rīgas virzienā – Imantā.
Salāgoti reisi nozīmē, ka šajās stacijās, ja kavēsies vilciens, autobuss no pieturvietas izbrauks tikai pēc tā pienākšanas un pasažieru pārsēšanās. Savukārt, ja kavēsies autobuss, vilciens sagaidīs pasažierus, lai nodrošinātu ērtu pārsēšanos. Gan autobusi, gan vilcieni viens otru gaidīs, lai nodrošinātu ērtu un nepārtrauktu braucienu.
Vilcieni aties no citiem sliežu ceļiem
Pirms brauciena sākuma pasažieriem ir jāpārliecinās, no kura perona aties konkrētais vilciena reiss, jo vairāki sliežu ceļi remontdarbu dēļ būs slēgti. Vilciens uz Rīgu pieturvietās Babīte, Priedaine, Lielupe, Bulduri, Dzintari un Majori aties no 1. ceļa.
Autobusus nevarēs iegādāties biļetes un būs ierobežotas iespējas pārvadāt bērnu ratiņus
Tāpat kā iepriekšējo būvdarbu posmu laikā, arī šajā periodā braucienam autobusos būs derīgas iegādātās vilciena biļetes un to cena nemainīsies, taču autobusā biļeti nopirkt nevarēs. Vivi aicina tās iegādāties iepriekš – Vivi mājaslapā, Vivi Latvija mobilajā lietotnē, kasēs vai pie citiem biļešu tirgotājiem.
Autobusos nevarēs pārvadāt velosipēdus, bet Vivi iespēju robežās nodrošinās pārvadājumus vecākiem ar bērnu ratiņiem. Vienlaikus jāņem vērā, ka tie nav pielāgoti šādām vajadzībām, tāpēc pārvietošanās var būt neērta. Vivi aicina izmantot alternatīvu – vilcienu, kas reizi stundā un piecās minūtēs kursēs uz/no Tukuma, vai reģionālo sabiedrisko transportu, kur šī iespēja ir nodrošināta. Ja tomēr nepieciešams doties ar Vivi organizēto autobusu, aicinām lūgt palīdzību autobusa vadītājam vai līdzcilvēkiem, lai palīdzētu ratiņus ienest vai iznest.
Remontdarbi tiek īstenoti vairākos posmos, un katrā no tiem paredzētie vilcienu kustības ierobežojumi atšķirsies. Visi iesaistītie plāno un organizē izmaiņas tā, lai pasažieri pēc iespējas mazāk izjustu neērtības. Grafiks var mainīties atbilstoši remontdarbu norisei, taču par visām izmaiņām pasažieri tiks savlaicīgi informēti.
Vivi tīmekļvietnē un mobilajā lietotnē publicētais vilcienu kustības saraksts ietver visas aktuālās izmaiņas.
Par vilcienu kustības sarakstiem, biļešu iegādi vai citiem ar braucieniem saistītiem jautājumiem aicinām sazināties ar Vivi Klientu apkalpošanas centru, zvanot pa diennakts bezmaksas tālruni 8760.