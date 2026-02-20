"Lidl" ilgtspējas jomā Latvijā fokusējas uz resursu taupīšanu un pārtikas izniekošanas mazināšanu
Turpinot dinamisku izaugsmi un paplašinot veikalu tīklu, mazumtirgotājs “Lidl Latvija” 2024. finanšu gadā* sasniedzis nozīmīgu progresu korporatīvās sociālās atbildības mērķu sasniegšanā. Uzņēmums fokusējās uz aprites ekonomikas stiprināšanu, pārtikas atkritumu mazināšanu un atbildīgu ūdens resursu pārvaldību.
“Ilgtspēja ir “Lidl” prioritāte, kas nosaka daudzus uzņēmuma darbības aspektus, produktu iegādi un klientu apkalpošanu. Koncentrējoties uz atbildīgām piegādes ķēdēm, energoefektīviem risinājumiem, atkritumu samazināšanu un pieejamām ilgtspējīgām izvēlēm patērētājiem, mūsu mērķis bija un ir samazināt savu ietekmi uz vidi, vienlaikus pozitīvi ietekmējot vietējās kopienas,” skaidro Antra Birzule, “Lidl Latvija” Korporatīvās sociālās atbildības vadītaja.
Atkritumi kā vērtīgs resurss
Kā daļa no starptautiskās “Schwarz Group”, “Lidl Latvija” aktīvi īsteno stratēģiju “REset Resources”, kuras mērķis ir līdz 2030. gadam nodrošināt, ka vismaz 95% uzņēmumā radīto atkritumu tiek atkārtoti izmantoti vai pārstrādāti. 2024. finanšu gadā uzņēmums jau ir pietuvojies šim mērķim, nododot tālākai pārstrādei 90% atkritumu.
Būtiski panākumi gūti arī plastmasas un papīra patēriņa optimizācijā:
- Pārstrādē nododamās plastmasas svars kopumā samazināts par vairāk nekā 270 tonnām, salīdzinot ar iepriekšējo finanšu gadu.
- Papīra patēriņš reklāmas materiāliem sarucis par aptuveni 30%, sasniedzot 586,2 tonnas.
- Elektroniskās cenu zīmes veikalos ļāvušas būtiski ietaupīt papīra resursus, un jau 2026. finanšu gadā plānots ieviest iespēju klientiem atteikties no drukātiem čekiem.
A. Birzule uzsver: “Šodien tiek izmantoti arvien vairāk mūsu planētas dabas resursu. Pasaules iedzīvotāju skaits pieaug, un līdz ar to pieaug arī, piemēram, ūdens un citu dabas resursu patēriņš, kā arī atkritumu daudzums. Tāpēc mūsu pašu atbildība ir izmantot resursus uzmanīgi un apdomīgi.”
Mazinot pārtikas izniekošanu
Viens no pamanāmākajiem 2024. gada jaunumiem “Lidl Latvija” bija pilotprojekts “Pārāk labs, lai izmestu”, kura ietvaros klienti par fiksētu cenu varēja iegādāties vizuāli nepilnīgus, tomēr uzturā droši lietojamu augļu un dārzeņu izlasi. Iniciatīva guva plašu atsaucību, un šī gada janvārī tā tika ieviesta visos “Lidl” veikalos Latvijā – šobrīd augļu-dārzeņu izlases maisiņus, kas sver ap 3 kg, iespējams iegādāties par diviem eiro.
Papildus tam, “Lidl Latvija” 2024. gadā ziedojis 75 tonnas sauso produktu labdarības organizācijām, tostarp SOS bērnu ciematu asociācijai, projektam “Paēdušai Latvijai” un biedrībai “Tavi Draugi”, bet 146 tonnas nepārdotu augļu, dārzeņu un maizes nodoti dzīvnieku barībai.
Resursu otrā dzīve un sociālais atbalsts
Uzņēmums demonstrē atbildību arī pret tehnisko aprīkojumu un tā tālāku izmantošanu vai utilizāciju. Sadarbībā ar “Eco Baltia Vide”, 2024. gadā tika salabotas un SOS bērnu ciematu asociācijai ziedotas 490 garantijas laikā atgrieztās elektroierīces, kā arī 20 atjaunoti klēpjdatori.
Nākotnes plānos ietilpst arī ciešāka sadarbība ar vietējiem ražotājiem un lauksaimniekiem. Piemēram, 2025. gadā tiek īstenota iniciatīva, kuras ietvaros veikalos izmantotās koka kastes bez maksas tiek nodotas vietējām saimniecībām, veicinot resursu apriti kopienā.
Saldūdens aizsardzība un ekoloģiskā pēda
Lai gan Latvija ir bagāta ar ūdeni un ūdens pieejamība nav ievērojami apdraudēta, mūsu globālā piegādes ķēde ir atkarīga no šī ierobežotā resursa visam, sākot no mūsu pārdoto produktu audzēšanas un ieguves līdz augsto higiēnas standartu uzturēšanai. Apzinoties šī ierobežotā resursa nozīmi, “Lidl Latvija” līdz 2030. gadam apņēmusies palielināt augu izcelsmes olbaltumvielu īpatsvaru sortimentā līdz 20%, jo to ražošana prasa būtiski mazāk ūdens nekā gaļas produkti. Tāpat uzņēmums mērķtiecīgi izslēdz mikroplastmasu no savu zīmolu produktiem, 2024. gadā sasniedzot 99,9% rādītāju šajā kategorijā.
Apkopojot paveikto, “Lidl Latvija” 2024. finanšu gads apliecina uzņēmuma mērķtiecīgu virzību uz ilgtspējīgāku darbību - sākot ar resursu taupīšanu uz pārtikas atkritumu mazināšanu līdz sociālajam atbalstam Latvijas kopienām. “Lidl” apņemas arī turpmāk rīkoties atbildīgi gan attiecībā uz planētu, gan cilvēkiem un ziņot par progresu ceļā uz ilgtspējīgu attīstību.
* Uzņēmuma “Lidl Latvija” 2024. finanšu gads ilga no 2024. gada 1. marta līdz 2025. gada 28. februārim.